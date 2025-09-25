 En despacho en vivo: Equipo de matinal de Chilevisión fue atacado con piedras en Barrio Franklin - Chilevisión
Minuto a minuto
Polémica en edificio quemado en Santiago: Vecinos acusan que siguen pagando gastos comunes Fijan fecha para tercer nuevo juicio de Nicolás Zepeda por Caso Narumi Kurosaki VIDEO | El enojo de Gabriel Boric con periodista en plena conferencia de prensa en la ONU ¿Quién es la “Viuda Negra”?: Revelan identidad de la mujer detenida en Argentina por drogar y robar a hombres Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/09/2025 11:58

En despacho en vivo: Equipo de matinal de Chilevisión fue atacado con piedras en Barrio Franklin

El incidente se produjo en medio de una fiscalización por el almacenamiento de celulares robados en un galpón de Franklin

Publicado por CHV Noticias

Un tenso momento se vivió durante un despacho en vivo de Contigo en la Mañana este jueves en Barrio Franklin

El equipo del matinal de Chilevisión reportaba un operativo de fiscalización por almacenamiento de celulares robados en un galpón del sector cuando fue atacado por un grupo de sujetos. 

Los individuos les lanzaron piedras a los profesionales, mientras personal de Carabineros les realizaba un control de identidad.

Todo el momento fue captado por las cámaras. 

Ninguno de los periodistas ni camarógrafos afectados fue herido. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Que se vaya detenido”: La denuncia por violencia que había hecho la víctima antes del femicidio

La joven madre de 21 años falleció la madrugada del miércoles y había denunciado violencia intrafamiliar de parte de su pareja en tres ocasiones anteriores.

25/09/2025

Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz

La bochornosa anécdota ocurrió al comienzo de la relación del actor con Dietz. "Creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor", señaló entre risas.

25/09/2025

Iban juntos y se conocían: La teoría sobre la riña que dejó un apuñalado en pleno Metro Franklin

La víctima fue trasladada con heridas de gravedad hacia un centro asistencial, mientras que el agresor fue detenido por carabineros.

25/09/2025

El informe psiquiátrico del cliente que dio un giro al asesinato de delivery en Ñuñoa

El joven repartidor de 19 años murió tras ser apuñalado por el residente de un edificio en la comuna de Ñuñoa a fines de 2022. El juicio oral por el caso iniciará el próximo 3 de octubre.

25/09/2025