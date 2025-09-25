En despacho en vivo: Equipo de matinal de Chilevisión fue atacado con piedras en Barrio Franklin - Chilevisión

El incidente se produjo en medio de una fiscalización por el almacenamiento de celulares robados en un galpón de Franklin

Un tenso momento se vivió durante un despacho en vivo de Contigo en la Mañana este jueves en Barrio Franklin.

El equipo del matinal de Chilevisión reportaba un operativo de fiscalización por almacenamiento de celulares robados en un galpón del sector cuando fue atacado por un grupo de sujetos.

Los individuos les lanzaron piedras a los profesionales, mientras personal de Carabineros les realizaba un control de identidad.

Todo el momento fue captado por las cámaras.

Ninguno de los periodistas ni camarógrafos afectados fue herido.