Elisa Loncon se abre a postular al Senado: “He puesto mi nombre a disposición” - Chilevisión

07/08/2025 09:47

Elisa Loncon se abre a posible candidatura al Senado: “He puesto mi nombre a disposición”

La expresidenta de la Convención Constitucional manifestó su disposición en disputar un escaño senatorial representando a La Araucanía. "En este momento el Frente Amplio lo está analizando", señaló.

Publicado por CHV Noticias

La primera expresidenta de la Convención Constitucional del 2021, Elisa Loncon, manifestó su disposición para competir en las elecciones parlamentarias de noviembre.

A más de cuatro años del primer proceso constituyente, la académica buscaría disputar un escaño senatorial en representación de La Araucanía.

“En la región hay organizaciones sociales y territoriales que en diferentes instancias me han manifestado esta posibilidad de que les pueda representar en el Congreso", señaló en conversación con The Clinic.

Loncón detalló que "por esta razón he puesto mi nombre a disposición y en este momento el Frente Amplio lo está analizando”.

Además, explicó que el objetivo de una eventual candidatura es potenciar “una voz regional, organizada, no cerrada a los temas indígenas, sino a los temas regionales“.

