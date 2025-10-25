Hoy publicaron la nómina: Revisa con tu RUT si fuiste elegido como vocal de mesa para las elecciones 2025 - Chilevisión

Si se cumple con alguna de las causales, las personas que necesiten excusarse de ejercer como vocal de mesa tendrán plazo desde el próximo lunes 27 al miércoles 29 para presentarse en la Junta Electoral.

Este sábado 25 de octubre, el Servicio Electoral (Servel) publicó la nómina de las personas que ejercerán como vocales de mesa en las próximas elecciones presidenciales.

Las votaciones tendrán lugar el próximo 16 de noviembre, donde la ciudadanía no solo elegirá a uno de los ocho aspirantes a La Moneda, sino que también se decidirá quienes integrarán el Congreso.

¿Cómo saber si fui designado como vocal de mesa?

Ingresa al sitio web oficial de Servel.

Haz click en "Consulta de datos electorales".

Ingresa tu RUT sin puntos y con dígito verificador.

Valida que eres humano a través del Captcha.

Haz click en "Consultar".

O haz click en la siguiente imagen y serás redirigido:

La plataforma permitirá conocer el local de votación, su dirección, la mesa en la que se emitirá el voto, si fue elegido como vocal de mesa y si debe ejercer como miembro del Colegio Escrutador.

Es importante destacar que la labor de vocal de mesa es obligatoria y quienes no se presenten en el local de votación están expuestos a multas que varían entre las 2 y 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a $138.530 y $554.120 aproximadamente.

Sin embargo, quienes cumplan con las siguientes causales podrán excusarse de la labor presentándose en la Junta Electoral entre el lunes 27 y el miércoles 29 de octubre:

Estar embarazada.

Ser designado miembro del colegio escrutador, en el caso de los vocales de mesa.

Estar a más de 300 kilómetros de distancia del local de votación designado.

Tener más de 70 años de edad.

Padres o madres de un hijo menor de dos años, deben presentar el certificado de nacimiento del menor.

Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.

Cumplir labores en recintos hospitalarios el mismo día de la elección.

Tener que desempeñarse en otras funciones que encomiende la Ley sobre Votaciones Populares (N.º 18.700).

Estar al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad, incluyendo a quienes se desempeñen en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

Finalmente, la nómina definitiva de vocales de mesa será publicada el próximo 1 de noviembre y quienes sean elegidos no podrán excusarse.