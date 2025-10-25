Hoy publicaron la nómina: Revisa con tu RUT si fuiste elegido como vocal de mesa para las elecciones 2025 - Chilevisión

Si se cumple con alguna de las causales, las personas que necesiten excusarse de ejercer como vocal de mesa tendrán plazo desde el próximo lunes 27 al miércoles 29 para presentarse en la Junta Electoral.
Este sábado 25 de octubre, el Servicio Electoral (Servel) publicó la nómina de las personas que ejercerán como vocales de mesa en las próximas elecciones presidenciales.
Las votaciones tendrán lugar el próximo 16 de noviembre, donde la ciudadanía no solo elegirá a uno de los ocho aspirantes a La Moneda, sino que también se decidirá quienes integrarán el Congreso.
La plataforma permitirá conocer el local de votación, su dirección, la mesa en la que se emitirá el voto, si fue elegido como vocal de mesa y si debe ejercer como miembro del Colegio Escrutador.
Es importante destacar que la labor de vocal de mesa es obligatoria y quienes no se presenten en el local de votación están expuestos a multas que varían entre las 2 y 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a $138.530 y $554.120 aproximadamente.
Sin embargo, quienes cumplan con las siguientes causales podrán excusarse de la labor presentándose en la Junta Electoral entre el lunes 27 y el miércoles 29 de octubre:
Finalmente, la nómina definitiva de vocales de mesa será publicada el próximo 1 de noviembre y quienes sean elegidos no podrán excusarse.