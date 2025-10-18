Elecciones Presidenciales 2025: Esta es la fecha en que se conocerán los vocales de mesa - Chilevisión

Las Elecciones Presidenciales 2025 se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre y en dicha instancia también se elegirán a los próximos senadores y diputados.

Este próximo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales 2025, una instancia en donde la ciudadanía tendrá que acudir a los locales de votación para decidir quién será el próximo presidente o presidenta de la República.

Durante la misma jornada también se votará por los futuros diputados y senadores que llegarán al Congreso.

A pesar de que falta menos de un mes para las Elecciones Presidenciales, la nómina de vocales de mesa será publicada el próximo 25 de octubre a través de diarios y el sitio web oficial del Servicio Electoral (Servel).

En ese contexto, las personas que se excusen del proceso bajo las causales permitidas tendrán un plazo de tres días hábiles para acudir a la Junta Electoral y luego, la nómina definitiva será publicada el 1 de noviembre.

¿Cuáles son las causales para excusarse de ser vocal de mesa?

Estar ausente del país o a más de 300 kilómetros de distancia.

Tener más de 70 años de edad.

Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.

Ser designado como miembro del colegio escrutador.

Estar embarazada.

Ser padre o madre de un hijo que es menor de dos años.

Cumplir labores en establecimientos hospitalarios el día de la elección.

Estar al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad.

Cabe destacar que las personas que sean designadas como vocales de mesa, no se excusen y aun así no asistan a cumplir su labor se expondrán a multas que varían entre las 2 y 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Este monto equivale a $ 138.530 a $ 554.120 pesos chilenos, respectivamente, mientras que quienes sí cumplan con su deber tendrán un pago equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), es decir, $26.354 pesos.