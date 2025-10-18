Elecciones Presidenciales 2025: Esta es la fecha en que se conocerán los vocales de mesa - Chilevisión

Las Elecciones Presidenciales 2025 se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre y en dicha instancia también se elegirán a los próximos senadores y diputados.
Este próximo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales 2025, una instancia en donde la ciudadanía tendrá que acudir a los locales de votación para decidir quién será el próximo presidente o presidenta de la República.
Durante la misma jornada también se votará por los futuros diputados y senadores que llegarán al Congreso.
A pesar de que falta menos de un mes para las Elecciones Presidenciales, la nómina de vocales de mesa será publicada el próximo 25 de octubre a través de diarios y el sitio web oficial del Servicio Electoral (Servel).
En ese contexto, las personas que se excusen del proceso bajo las causales permitidas tendrán un plazo de tres días hábiles para acudir a la Junta Electoral y luego, la nómina definitiva será publicada el 1 de noviembre.
Cabe destacar que las personas que sean designadas como vocales de mesa, no se excusen y aun así no asistan a cumplir su labor se expondrán a multas que varían entre las 2 y 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
Este monto equivale a $ 138.530 a $ 554.120 pesos chilenos, respectivamente, mientras que quienes sí cumplan con su deber tendrán un pago equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), es decir, $26.354 pesos.