El sueño de la casa propia se aleja: Cómo se dispararon al alza los dividendos en la RM en 5 años

Un reportaje de CHV Noticias reveló un fuerte deterioro en las condiciones para adquirir una propiedad, marcado por el alza de dividendos, mayores tasas de interés y una caída en la aprobación de créditos hipotecarios.

Un complejo escenario enfrenta hoy el acceso a la vivienda en Chile. Así lo evidenció un reportaje de CHV Noticias, que reveló un fuerte deterioro en las condiciones para adquirir una propiedad, marcado por el alza de dividendos, mayores tasas de interés y una caída en la aprobación de créditos hipotecarios.

Menos créditos y mayor concentración en sectores de altos ingresos

De acuerdo con cifras de la consultora Tinsa, la aprobación de créditos hipotecarios en la Región Metropolitana muestra un cambio significativo entre 2020 y 2025.





Mientras en 2020 existía una mayor dispersión territorial en la entrega de financiamiento, en 2025 se observa una mayor concentración en el sector oriente de Santiago, zona caracterizada por mayores ingresos. En contraste, comunas del poniente y sur presentan menor acceso, evidenciando una creciente brecha.

Este fenómeno refleja un endurecimiento de las condiciones bancarias, donde el perfil de riesgo del cliente se vuelve cada vez más exigente.

Dividendos se disparan: El doble en cinco años

Uno de los factores más determinantes es el fuerte aumento en el valor de los dividendos.

En 2020:

En 2025:

En algunos casos, el dividendo más que se duplicó en cinco años, haciendo prácticamente inaccesible la compra para sectores medios.