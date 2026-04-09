09/ 04/ 2026 22:30

El juego de la casa propia: Chilenos compran su vivienda recién a los 48 años

Según expertos, en Chile el sueño de la casa propia recién se podría lograr a los 48 años de edad. Actualmente, las propiedades ya no se eligen por tamaño ni ubicación, sino que es el valor de la vivienda y los años de deuda el principal filtro a la hora de invertir. La clase media enfrenta precios históricos, tasas elevadas y sueldos que no alcanzan. ¿Es posible aún comprar una primera vivienda o ese sueño ya quedó fuera de alcance? Revisa el reportaje de Guillermo Toro.