Caso Mauricio Ortega: Las claves del informe de Gendarmería en contra de liberar al agresor de Nabila Rifo - Chilevisión

Un documento emitido por la institución advirtió que el perfil de Mauricio Ortega no cumplía las condiciones para recibir el beneficio de libertad condicional.

Un nuevo antecedente se suma a la cuestionada decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de otorgar el beneficio de libertad condicional a 24 internos de la región, entre los que aparece Mauricio Ortega, condenado por la agresión a Nabila Rifo en 2016.

La Dirección Regional de Gendarmería de Aysén informó que desde la institución habían emitido un informe técnico desfavorable del comportamiento del condeano, motivo por el que no se recomendaba el beneficio.

El comunicado detalla que dentro de los liberados "se encuentra el interno Mauricio Ortega Ruiz, del Centro de Detención Preventiva Puerto Aysén, condenado por caso de alta connotación pública y respecto del cual Gendarmería emitió un informe técnico desfavorable".

Ortega alcanzó a permanecer ocho de los 18 años que debía estar en la cárcel, tras la condena dictada en abril de 2017.

¿Qué dice el informe desfavorable de Gendarmería?

De acuerdo a lo establecido por Gendarmería, Mauricio Ortega no reconoce el delito cometido, por lo que no estaría listo para su reinserción en la sociedad.

Según lo expresado por la periodista Andrea Aristegui en Contigo en la Mañana, el informe señaló que Ortega "mantiene distorsiones procriminales; a pesar de la contena y el tiempo transcurrido, el sujeto niega su participación en los hechos, minimiza y justifica las acciones violentas y no visualiza el daño a la víctima".

Cabe destacar que el informe técnico de Gendarmería no es vinculante con la decisión que pueda tomar el órgano judicial.

Sin embargo, lo anterior contrasta con los argumentos de la Corte de Apelaciones, quienes afirmaron que Ortega tenía una conducta intachable y un bajo compromiso delictual que justificaron su libertad condicional.

Las razones de la Justicia para entregarle el beneficio carcelario a Ortega fueron: