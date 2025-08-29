 “Marca la diferencia”: Andrea Aristegui reveló cómo logró enfrentar la maternidad a los 18 años - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz Los próximos 28 y 29 de noviembre: Cuál es el monto que tiene que superar la Teletón 2025 “Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser criticó sanción a Natalia Valdebenito por rutina A días de histórica condena: Hija de víctima de femicidio lesbofóbico perdió su casa en incendio Temblor remece a la zona norte del país
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/08/2025 15:34

“Marca la diferencia”: Andrea Aristegui reveló cómo logró enfrentar la maternidad a los 18 años

La animadora del Contigo en la Mañana relató su experiencia siendo madre muy joven y posteriormente formando una familia. “Tuve una red de apoyo y un respaldo familiar incondicional”, recordó.

Publicado por CHV Noticias

Andrea Aristegui compartió su experiencia con la maternidad a temprana edad, justo cuando iniciaba la vida universitaria. 

La animadora del Contigo en la Mañana recordó el importante apoyo que tuvo para enfrentar ese desafío y contó detalles su vida y la familia que formó en el nuevo capítulo de La Divina Comida. 

“Yo estaba en primer año de periodismo, había entrado a estudiar periodismo en la Universidad Católica, que había sido mi sueño desde chica, y cuando estaba en primer año de universidad aparece mi Javita, que es mi hija mayor”, recordó.

Debido a su edad, la periodista reconoció que no fue nada fácil “porque obviamente no era un embarazo planificado y sí, significó un desafío mayor para mí que tenía 18 años, pero tuve una red de apoyo y un respaldo familiar incondicional, y eso marca la diferencia”.

El apoyo que recibió Andrea Aristegui 

"No tuve que ponerme a trabajar, tenía respaldo emocional, ayuda, el respaldo económico. Entonces yo pude seguir mi carrera con tareas adicionales, mientras quizás mis amigas se iban de carrete o se iban de vacaciones a otra parte, yo estaba aperrando”, relató.

En ese sentido, reconoció que a pesar de haber sido madre joven, no sintió que se saltó ninguna etapa e incluso poco tiempo después se casó.

“Yo a los 24 años tenía una hija, estaba casada, tenía trabajo y tenía un departamento a cargo, o sea tuve una vida más apresurada de lo que normalmente tiene una joven de 24 años”, contó Andrea Aristegui.

Sin embargo, lejos de arrepentirse declaró que “me he sentido además siempre muy afortunada de la vida que tengo. Entonces me gusta ahora esta etapa de tener hijas grandes y yo sentirme bastante joven todavía”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

29/08/2025

“Ya no aguanto más”: Emilia Dides contó la regla que le impuso a Sammis Reyes por síntoma del embarazo

La ex Miss Universo Chile, quien está esperando su primer hijo con Sammis Reyes, se quejó en redes sociales por un síntoma y pidió ayuda a sus seguidoras.

29/08/2025

VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla

Los uniformados ingresaron por el tercer piso del domicilio y utilizaron por primera vez en este tipo de procedimientos un carro especial de origen francés que está completamente blindado.

29/08/2025

PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en otras áreas de la institución.

29/08/2025