“Marca la diferencia”: Andrea Aristegui reveló cómo logró enfrentar la maternidad a los 18 años - Chilevisión

La animadora del Contigo en la Mañana relató su experiencia siendo madre muy joven y posteriormente formando una familia. “Tuve una red de apoyo y un respaldo familiar incondicional”, recordó.

Andrea Aristegui compartió su experiencia con la maternidad a temprana edad, justo cuando iniciaba la vida universitaria.

La animadora del Contigo en la Mañana recordó el importante apoyo que tuvo para enfrentar ese desafío y contó detalles su vida y la familia que formó en el nuevo capítulo de La Divina Comida.

“Yo estaba en primer año de periodismo, había entrado a estudiar periodismo en la Universidad Católica, que había sido mi sueño desde chica, y cuando estaba en primer año de universidad aparece mi Javita, que es mi hija mayor”, recordó.

Debido a su edad, la periodista reconoció que no fue nada fácil “porque obviamente no era un embarazo planificado y sí, significó un desafío mayor para mí que tenía 18 años, pero tuve una red de apoyo y un respaldo familiar incondicional, y eso marca la diferencia”.

El apoyo que recibió Andrea Aristegui

"No tuve que ponerme a trabajar, tenía respaldo emocional, ayuda, el respaldo económico. Entonces yo pude seguir mi carrera con tareas adicionales, mientras quizás mis amigas se iban de carrete o se iban de vacaciones a otra parte, yo estaba aperrando”, relató.

En ese sentido, reconoció que a pesar de haber sido madre joven, no sintió que se saltó ninguna etapa e incluso poco tiempo después se casó.

“Yo a los 24 años tenía una hija, estaba casada, tenía trabajo y tenía un departamento a cargo, o sea tuve una vida más apresurada de lo que normalmente tiene una joven de 24 años”, contó Andrea Aristegui.

Sin embargo, lejos de arrepentirse declaró que “me he sentido además siempre muy afortunada de la vida que tengo. Entonces me gusta ahora esta etapa de tener hijas grandes y yo sentirme bastante joven todavía”.