El día en que Cathy Barriga se salió de protocolo y le pidió una selfie al Papa Francisco en Maipú - Chilevisión

En enero de 2018, la ex alcaldesa recibió al sumo pontífice durante su visita al Templo Votivo de Maipú. El momento generó opiniones divididas en redes sociales.

El Papa Francisco, quien falleció este lunes a los 88 años, visitó Chile en enero de 2018, donde ocurrió un particular momento con la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Todo ocurrió cuando el fallecido sumo pontífice arribó al Templo Votivo de Maipú para participar del "Encuentro con los jóvenes".

Fue en ese contexto que Barriga, actualmente imputada por supuestos delitos de corrupción y fraude al Fisco, recibió a Jorge Mario Bergoglio en la entrada del templo y le pidió una selfie junto a su esposo, el diputado Joaquín Lavín León.

La fotografía fue subida por la ex jefa comunal a su cuenta de Instagram, desatando diversas opiniones de los usuarios. "Muy emocionada y agradecida de la vida", escribió en la descripción de la imagen.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La visita del Papa Francisco a Maipú

Entre el 15 y 18 de enero de 2018, Bergoglio visitó Chile para una serie de actividades en Santiago, Iquique y Temuco.

En el caso de la capital, además de ser recibido por la entonces presidenta Michelle Bachelet, también sostuvo un encuentro litúrgico con los jóvenes en el santuario de Maipú.

“Es como el sello de oro, de energía, amor y espiritualidad que a todos nos hace bien”, expresó Cathy Barriga en una entrevista con el matinal La Mañana de Chilevisión.

VER MÁS SOBRE PAPA FRANCISCO

Consultada sobre cómo se gestionó esta visita, Barriga afirmó que "hicimos algunas cositas por ahí y algunas reuniones. En nuestra comuna tenemos el Templo Votivo que, independiente que sea de representación católica, representa todos los vecinos y vecinas".

El arribo del sumo pontífice al templo maipucino ocurrió justo en una fecha en que se conmemoraron 200 años desde que Bernardo O’Higgins mandó a construirlo.

"Era inevitable no disfrutar de esa noticia porque trabajamos por muchas cosas, por objetivos, por metas y este era un caso especial, porque era más espiritual y tenía un sentido real. No pensamos que iba a ser real", confesó la ex autoridad comunal.

Mira la foto acá: