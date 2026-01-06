 Dos niños de 6 y 8 años de edad murieron en incendio que destruyó una casa en Calbuco - Chilevisión
Dos niños de 6 y 8 años de edad murieron en incendio que destruyó una casa en Calbuco
06/01/2026 09:38

Dos niños de 6 y 8 años de edad murieron en incendio que destruyó una casa en Calbuco

Pese a la ayuda de vecinos y Bomberos, en pocos minutos el inmueble fue arrasado totalmente por las llamas.

Publicado por CHV Noticias

Dos hermanos menores de edad murieron en un devastador incendio que consumió por completo una casa en Calbuco, región de Los Lagos.

El incidente se registró en horas de este lunes en la Isla Huar.

Por causas que se investigan, la vivienda en la que se encontraban los dos niños se prendió fuego.

Pese a la ayuda de vecinos y Bomberos, en pocos minutos el inmueble fue arrasado totalmente por las llamas, lo que causó el deceso de los menores.

El teniente coronel Carlos Linde informó que el Ministerio Público recibió los antecedentes e instruyó las diligencias de personal del SIP y Labocar para esclarecer el hecho.

