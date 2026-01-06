Dos niños de 6 y 8 años de edad murieron en incendio que destruyó una casa en Calbuco - Chilevisión

Pese a la ayuda de vecinos y Bomberos, en pocos minutos el inmueble fue arrasado totalmente por las llamas.
Dos hermanos menores de edad murieron en un devastador incendio que consumió por completo una casa en Calbuco, región de Los Lagos.
El incidente se registró en horas de este lunes en la Isla Huar.
Por causas que se investigan, la vivienda en la que se encontraban los dos niños se prendió fuego.
Pese a la ayuda de vecinos y Bomberos, en pocos minutos el inmueble fue arrasado totalmente por las llamas, lo que causó el deceso de los menores.
El teniente coronel Carlos Linde informó que el Ministerio Público recibió los antecedentes e instruyó las diligencias de personal del SIP y Labocar para esclarecer el hecho.
#Calbuco: LABOCAR de Carabineros desarrolló peritajes instruidos por Fiscalía tras incendio que destruyó vivienda en Isla Huar, confirmando hallazgo de dos cuerpos sin vida entre los escombros, los que fueron levantados por @SmlChile para determinar identificación #OrdenyPatria pic.twitter.com/4VAXtik8tm— Carabineros Región de Los Lagos (@CarabLosLagos) January 5, 2026