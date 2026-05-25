Dos horas de réplicas: Tres fuertes temblores sacudieron a la zona norte tras sismo de 6.9 en Calama
A diez minutos de ocurrido el sismo de 6,9 en la región de Antofagasta, se registró el primer remezón en consecuencia al gran movimiento telúrico.
Tras el sismo de 6,9 que afectó a la ciudad de Calama, 19 réplicas han remecido la zona norte del país, tres de ellas de mayor magnitud.
A las 18:03 se registró la primera, luego de generarse el temblor a las 17:52. Esta fue de 4,3 y se localizó a 12 kilómetros al noreste de Calama.
Una segunda de 4,2 se produjo tan solo cinco minutos más tarde a las 18:08, a 38 kilómetros también al noreste de Calama.
En el mismo epicentro se sintió la tercera réplica de 3,9 a las 18:11.
Todas las réplicas que han sacudido a Calama tras sismo de 6.9
- 4,3 a las 18:03 | 12 km al noreste de Calama
- 4,2 a as 18:08 | 38 km al noreste de Calama
- 3,9 a las 18:11 | 22 km al noreste de Calama
- 3,4 a las 18:14 | 20 km al este de Calama
- 3,4 a las 18:20 | 29 km al noreste de Calama
- 3,0 a las 18:38 | 16 km al este de Calama
- 2,7 a las 18:42 | 33 km al noreste de Calama
- 2,9 a las 18:42 | 18 km al norte de Calama
- 2,8 a las 18:45 | 35 km al suroeste de Ollagüe
- 2,5 a as 18:52 | 34 k m al noreste de Calama
- 2,7 a las 18:57 | 22 km al noreste de Calama
- 3,3 a las 19:12 | 23 km al norte de Calama
- 2,7 a las 19:25 | 17 km al noreste de Calama
- 3,6 a las 19:40 | 35 km al noreste de Calama
- 3,2 a las 19:41 | 29 km al noreste de Calama
- 3,4 a las 19:56 | 20 km al noreste de Calama
- 3,1 a las 19:59 | 24 km al noreste de Calama
- 3,1 a las 20:10 | 19 km al este de Calama
- 4,0 a las 20:20 | 26 km al noreste de Calama