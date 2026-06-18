Donó riñón a su hermana y murió en el posoperatorio: Familiar revela datos claves de lo ocurrido en Hospital de Concepción

La familia de la víctima se negó a creer que falleció por “muerte natural” y pidieron una autopsia que reveló detalles inesperados.

Un presunto caso de negligencia médica tiene en la mira al Hospital Regional de Concepción, luego de que un hombre donara un riñón a su hermana y falleciera horas más tarde.

Se trata de Alberto Rojas Ulloa, de 43 años, quien tuvo una “muerte natural”, según el centro asistencial, información que no aceptó su familia, por lo que se hizo la respectiva denuncia en Carabineros.

Cuñado de víctima detalla que pasó post operación

Robinson Navarrete, cuñado de la víctima, conversó con Canal 9 Bío Bío sobre lo ocurrido hace una semana.





“Mi cuñado me dijo ‘misión cumplida. Mi guagua ya no tiene que volver a dializarse’, recordó el familiar de Alberto una vez que este despertó de la anestesia.

Sin embargo, en horas de la madrugada llamaron desde el hospital para que fueran de emergencia. “Él (suegro) me llamó inmediatamente a mí para comunicarme lo que estaba pasando. Me levanté de inmediato y dije ‘algo malo pasó porque no te llaman así porque sí’”.

Una vez la familia de la víctima se presentó en el centro asistencial, les notificaron la muerte de Alberto y les pidieron firmar para entregar el cuerpo.





Insistiéndole a su suegro que no hiciera el trámite, por lo sospechosa de la situación, agregó: “Nosotros pedimos eso, que queríamos que se hiciera una autopsia y por eso hicimos la denuncia, para que fuera el Servicio Médico Legal quien determinara qué pasó”.

Si bien los médicos les habían informado que el fallecimiento se debía a “muerte natural”, la autopista declaró otra cosa: “un corte en la arteria renal, por la cual le pusieron un clamp, y este clamp se salió”.

De acuerdo con Robinson, este habría sido el verdadero motivo por el que su cuñado terminó desangrándose mientras se recuperaba de la operación, algo de lo que no se percataron los doctores hasta que fue demasiado tarde.