 Disparos fuera de un colegio en San Bernardo desatan caos: Los tiradores son exestudiantes - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/08/2025 18:32

Disparos fuera de un colegio en San Bernardo desatan caos: Los tiradores son exestudiantes

El establecimiento emitió un comunicado el cual señala que se activaron "todos los protocolos internos de seguridad" para resguardar a estudiantes, funcionarios y asistentes al interior del recinto.

Este lunes, una serie de disparos provocaron caos al interior del Centro Eduacional Clara Solovera, ubicado en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

A través de un comunicado, el establecimiento señaló que "lamentablemente, en horas recientes se produjo un nuevo incidente en las inmediaciones de nuestro establecimiento, donde un grupo de exestudiantes efectuó disparos al aire".

"De inmediato, se activaron los protocolos internos de seguridad, resguardando a todos los estudiantes, funcionarios y asistentes de la educación dentro del recinto. Paralelamente, se dio aviso inmediato a las autoridades policiales correspondientes, sin embargo, se presentó Seguridad Ciudadana, quienes se hicieron presentes para controlar la situación y realizar las diligencias correspondientes", agrega el documento.

Desde el colegio, también informaron que "ninguna persona resulta lesionada" y condenaron "enérgicamente este tipo de conductas que ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de nuestra comunidad educativa".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se viene pago de $678 mil por Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa con tu RUT si lo recibes en agosto

Lo último

Lo más visto

Revelan hallazgo que puede dar un vuelco al caso de María Ercira: “Levantan la basura y...”

El periodista Sergio Jara reveló dos antecedentes exclusivos en el matinal Contigo en la Mañana. El primero involucra objetos hallados por recolectores de basura en el fundo Las Tórtolas y, el segundo, a un abrigo puesto a la venta en Facebook.

11/08/2025

Se viene pago de $678 mil por Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa con tu RUT si lo recibes en agosto

El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se llevará a cabo este mes. Conoce acá los detalles y cómo saber si lo recibes.

11/08/2025

“No es humor, es humillación”: Los Locos del Humor desataron críticas tras polémica rutina en Buin

La dupla de Gabriel Artigas y Hugo Silva nuevamente genera controversia. Concejales de Buin los acusan de "acto de humillación" y "humor inaceptable" en un reciente show en la comuna.

11/08/2025

Acusación de abuso y estallido ocular: Lo que se sabe del violento cumpleaños en Pedro Aguirre Cerda

El festejado invitó a sus vecinos y uno de ellos fue acusado de realizar tocaciones indebidas a una sobrina. Posterior a ello se produjeron diversas peleas que terminaron con graves lesiones en los involucrados.

11/08/2025