Disparos fuera de un colegio en San Bernardo desatan caos: Los tiradores son exestudiantes - Chilevisión

El establecimiento emitió un comunicado el cual señala que se activaron "todos los protocolos internos de seguridad" para resguardar a estudiantes, funcionarios y asistentes al interior del recinto.

Este lunes, una serie de disparos provocaron caos al interior del Centro Eduacional Clara Solovera, ubicado en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

A través de un comunicado, el establecimiento señaló que "lamentablemente, en horas recientes se produjo un nuevo incidente en las inmediaciones de nuestro establecimiento, donde un grupo de exestudiantes efectuó disparos al aire".

"De inmediato, se activaron los protocolos internos de seguridad, resguardando a todos los estudiantes, funcionarios y asistentes de la educación dentro del recinto. Paralelamente, se dio aviso inmediato a las autoridades policiales correspondientes, sin embargo, se presentó Seguridad Ciudadana, quienes se hicieron presentes para controlar la situación y realizar las diligencias correspondientes", agrega el documento.

Desde el colegio, también informaron que "ninguna persona resulta lesionada" y condenaron "enérgicamente este tipo de conductas que ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de nuestra comunidad educativa".