Diputada Mercedes Bulnes fue diagnosticada con cáncer: “No es el primer desafío de mi vida” - Chilevisión

La parlamentaria indicó que este miércoles se sometió a su primera quimioterapia, además hizo un llamado a realizarse exámenes preventivos: “El golpe avisa y si no estás al tanto golpea más”.

La diputada Mercedes Bulnes informó a través de redes sociales que fue diagnosticada de cáncer de colon y este miércoles se sometió a su primera quimioterapia.

En un video, donde aparece acompañada de su esposo, el abogado Roberto Celedón, la parlamentaria detalló que el tratamiento "es ambulatorio, que trata de un espacio común donde hay ocho sillones, todos ocupados por pacientes".

"Me llamaron el día antes para confirmar y cuando llegué me hicieron pasar de inmediato. No estaba nerviosa porque me habían dicho que era un buen trato", señaló.

“No es el primer desafío de mi vida y ciertamente saldré adelante”, indicó en el registro publicado en sus cuentas oficiales.

Diputada Bulnes es diagnosticada de cáncer de colon

En entrevista con LUN, la diputada por la Región del Maule indicó que la enfermedad que padece es "un tipo de cáncer muy silencioso de manera que es indispensable que a partir de los 40 años se haga el examen de colonoscopia".

"El golpe avisa y si no estás al tanto golpea más", agregó Bulnes, quien supo que podía tener algo así debido a unos dolores.

"Primero, tuve una diverticulosis y la primera sospecha fue a comienzos de abril. En este tipo de cáncer los dolores alertan. Yo tengo un umbral alto de dolor y no fueron dolores invalidantes, pero fueron constantes en el bajo vientre y también en la parte superior", describió.

Respecto a su trabajo en el Congreso, la legisladora afirmó que tendrá "ciertas restricciones" durante al menos tres meses. "No es una vergüenza estar enferma y sí es una obligación trabajar", puntualizó.

Bulnes agradece apoyo

La abogada valoró las muestras de cariño tras hacer público este diagnóstico y aseguró que el primer llamado que recibió fue del presidente Gabriel Boric.

"Es una persona muy cálida y humana. Le dije que iré a su cuenta pública el sábado. He recibido saludos transversales, desde el Partido Comunista hasta los Republicanos", sostuvo.