Hincha que murió en el Monumental era hermano de diputada Arce: “Un chico trabajador y demasiado fanático” - Chilevisión

La parlamentaria independiente confirmó el parentesco con el fallecido y expresó que su familia está "muy afectada" por el accidente.

Este martes, la diputada independiente por el distrito 12, Mónica Arce, confirmó que el hincha de Colo Colo que falleció el domingo en el Estadio Monumental era su hermano.

Se trata de Sergio Arce Romero, quien murió tras caer desde una techumbre del recinto de Macul durante el duelo con Universidad de Chile.

La parlamentaria se refirió a la tragedia señalando que como familia “estamos de luto” y también reconoció que el actuar de su hermano fue “la única mala decisión que ha tomado en su vida, finalmente le costó la vida, fue su última decisión”.

Diputada Arce y la trágica muerte de su hermano

Este martes, al llegar al Congreso, la diputada confirmó que “el domingo mi hermano menor falleció tras caer del techo del Estadio Monumental".

"Mi familia está muy afectada. Nosotros como familia lo conversamos y estamos muy claros, hicimos la reflexión de que la decisión de mi hermano fue a lo menos irresponsable. Sabemos que pudo incluso haber afectado a otras personas", continuó.

De igual manera, la parlamentaria aclaró que su hermano era un "joven muy tranquilo" y que "solo era fanático, demasiado fanático, seguía a su equipo a todas las regiones que podía y al extranjero, pero era un chico trabajador, solo era fanático".

Por otro lado, la congresista aprovechó la instancia para referirse a la responsabilidad de la organización, acusando que "no puede ser que un hincha tenga acceso a poder subirse al techo de un estadio o de un recinto".

"También como familia lo hemos conversado y nos parece una decisión al menos cuestionable que no se haya detenido el partido, más aún cuando tenemos situaciones anteriores que también han afectado y han terminado con la muerte de otros hinchas", cuestionó.