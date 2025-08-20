 Día clave en el Congreso: Cámara votará este miércoles proyecto de fin al CAE y creación del FES - Chilevisión
20/08/2025 11:53

Día clave en el Congreso: Cámara votará este miércoles proyecto de fin al CAE y creación del FES

Durante esta jornada, el presidente Gabriel Boric llamó a los parlamentarios a que "voten con una mano en el corazón" y "pensando en las familias que tienen deuda".

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crear un nuevo instrumento de Financiamiento Público para Estudios de nivel Superior (FES).

La iniciativa es una de las principales promesas de campaña del presidente Gabriel Boric, e incluye un plan de reorganización y condonación de deudas educativas por CAE, Fondo Solidario y Corfo.

El proyecto de ley fue presentado en octubre de 2024, y discutido en la Comisión de Educación de la Cámara a lo largo de sus distintas etapas. Posteriormente, fue presentado por el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda a inicios de mayo y ahora se espera que la revisión en Sala.

De ser aprobada en esta instancia, la propuesta continuará su tramitación en el Senado.

El llamado del pdte. Boric por proyecto de fin al CAE

Este miércoles, durante una actividad en Coelemu, región del Ñuble, el presidente Gabriel Boric instó al Congreso a respaldar la reforma al sistema de financiamiento de la educación superior.

“No queremos que por el derecho a la educación terminen con una deuda y una mochila pesada", señaló el mandatario.

“Yo le quiero pedir hoy día desde acá, desde Coelemu, a los parlamentarios que voten con una mano en el corazón, que voten pensando en las familias que tienen deuda, que voten pensando en aquellos estudiantes que han pagado muchas veces más de tres veces de lo que les costó su carrera", agregó.

En esa línea, la autoridad recalcó que “esto no se trata de propinarle una derrota o una victoria al gobierno. Se trata de personas esforzadas que fueron a la universidad, a un instituto profesional, a un centro de formación técnica, que buscaron alternativas para mejorar su calidad de vida".

