Detienen al Pastor Soto por atentado contra la autoridad a las afueras del Tedeum Evangélico - Chilevisión

Del acto partiparon el presidente Boric, distintas autoridades de gobierno, representantes del Congreso y aspirantes a La Moneda, entre otros invitados.

La tarde de este domingo el llamado "Pastor Soto" fue detenido en las inmediaciones del Tedeúm Evangélico por el delito de atentado contra la autoridad.

El tradicional acto se llevó a cabo en la Catedral Evangélica Metodista Pentecostal de Puente Alto, hasta donde llegó el presidnete Gabriel Boric y algunos aspirantes a La Moneda como Evelyn Matthei, Jeannette Jara y Johannes Kaiser, además de representantes de los distintos poderes del Estado.

Según información policial, el hombre se encontraba "vociferando a través de un alto parlante" cuando fue detenido en una acción que quedó grabada y compartida en redes sociales.

En el registro se ve cómo Soto es advertido por sus gritos, sin embargo tras continuar en la misma dinámica, es detenido mientras opone resistencia.

Desde Carabineros no detallaron si su detención se realizó por el lanzamiento del algún objeto o los gritos que realizó a las afueras de la catedral. Se espera que durante la mañana del lunes se realice su control de detención.





