Detienen a quinto implicado en muerte de niño de 12 años en San Bernardo

El sujeto es un hombre de 23 años que fue capturado durante esta tarde. Para los otros cuatro detenidos el tribunal ordenó medidas cautelares.

Durante la noche de este miércoles se informó de la detención del quinto implicado en el crimen de Alejandro Águila Jorquera, menor de 12 años que falleció tras una encerrona en San Bernardo.

Según informó Carabineros, tras diversas diligencias investigativas, esta tarde se concretó la detención del último implicado.

Se trata de un hombre de 23 años que la policía logró capturar tras gestiones desarrolladas en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente.

🔴 #Urgente: Tras diversas diligencias investigativas desarrolladas por un equipo multidisciplinario de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente @Fisc_Occidente, y en el marco del cumplimiento de órdenes de entrada y registro, fue detenido un sujeto de… pic.twitter.com/4jNbdm8Tdb — Carabineros de Chile (@Carabdechile) June 25, 2026





La tarde del martes también se realizaron diversos allanamientos en distintos puntos de Santiago y se ingresó a cuatro domicilios para dar con el paradero de los involucrados.

Las diligencias permitieron dar con un sujeto de 18 años estaba en Melipilla, otro de 21 que apareció en San Bernardo y un menor de 17 años en la misma comuna.

Durante esta madrugada se sumó un cuarto detenido, un joven de 17 años que fue entregado por su padrastro en la 14.ª comisaría de San Bernardo.

Cautelares para los detenidos

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó las medidas cautelares para los detenidos por el crimen del niño de 12 años y el tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación.

Para los dos adultos se ordenó prisión preventiva, mientras que los menores de edad deberán cumplir con internación provisoria.