La indagatoria también abarca los delitos de cohecho y lavado de activos. Gendarmería informó que las tres funcionarias se encontraban en servicio activo y que instruyó los sumarios administrativos correspondientes.

Gendarmería informó este jueves la detención de tres funcionarias activas de la institución y de dos civiles, en el marco de una investigación por cohecho, lavado de activos y asociación criminal.

Las diligencias fueron desarrolladas por el Subdepartamento de Investigaciones Especiales de Gendarmería, dependiente de su Departamento de Investigación Criminal, junto con el OS7 de Carabineros y el Ministerio Público.





La institución señaló que instruyó de inmediato los sumarios administrativos mientras se desarrollan las diligencias de la investigación penal.