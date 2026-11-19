Detienen a 3 funcionarias de Gendarmería y a 2 civiles en investigación por asociación criminal
La indagatoria también abarca los delitos de cohecho y lavado de activos. Gendarmería informó que las tres funcionarias se encontraban en servicio activo y que instruyó los sumarios administrativos correspondientes.
Gendarmería informó este jueves la detención de tres funcionarias activas de la institución y de dos civiles, en el marco de una investigación por cohecho, lavado de activos y asociación criminal.
Las diligencias fueron desarrolladas por el Subdepartamento de Investigaciones Especiales de Gendarmería, dependiente de su Departamento de Investigación Criminal, junto con el OS7 de Carabineros y el Ministerio Público.
La institución señaló que instruyó de inmediato los sumarios administrativos mientras se desarrollan las diligencias de la investigación penal.
“La Institución rechaza categóricamente cualquier conducta que se aparte de los principios y valores que rigen el servicio público, reiterando su compromiso con la seguridad, la legalidad y la confianza de la ciudadanía”, sostuvo Gendarmería.