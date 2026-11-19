El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció a los ganadores de la edición 2026, donde destacan representantes de los títeres, la danza, el circo, el diseño escénico, la dramaturgia y la ópera.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció a los ganadores del Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2026, el máximo reconocimiento que entrega el Estado de Chile a artistas, elencos y compañías por su contribución al desarrollo del sector.

Entre los premiados destacan la conocida bailarina y coreógrafa Karen Connolly y representantes del mundo circense como Jorge Tello, conocido como el Payaso Kukin, y Gastón Maluenda, joven estrella del circo Los Maluenda.





Ganadores de los Premios Presidente de la República 2026

A continuación, revisa la lista completa de ganadores del importante galardón:

Teatro — Jacqueline Roumeau Cresta. Actriz, directora y gestora cultural.

Actriz, directora y gestora cultural. Danza — Karen Lewis Connolly. Bailarina y coreógrafa de origen australiano, se radicó en Chile en 1978 y recibió la nacionalidad chilena por especial gracia en 2025.

Bailarina y coreógrafa de origen australiano, se radicó en Chile en 1978 y recibió la nacionalidad chilena por especial gracia en 2025. Circo — Jorge Tello Ormazábal. Conocido como el Payaso Kukin, comenzó a actuar a los seis años y suma más de seis décadas de trayectoria en el circo tradicional chileno.

Conocido como el Payaso Kukin, comenzó a actuar a los seis años y suma más de seis décadas de trayectoria en el circo tradicional chileno. Títeres — Marcela Chiappe González. Marionetista y directora radicada en Valparaíso, encabeza desde 2003 la Compañía Moviendohilos.

Marionetista y directora radicada en Valparaíso, encabeza desde 2003 la Compañía Moviendohilos. Artista emergente — Gastón Maluenda Maluenda. Conocido como Gastón Maluenda Jr., debutó en 2006 en el Circo Los Tachuelas. Se especializó en disciplinas como los trapecios volantes y la cama elástica.

Conocido como Gastón Maluenda Jr., debutó en 2006 en el Circo Los Tachuelas. Se especializó en disciplinas como los trapecios volantes y la cama elástica. Diseño escénico — Pablo Núñez Mardones. Escenógrafo y vestuarista con más de cuatro décadas de trayectoria en teatro y televisión.

Escenógrafo y vestuarista con más de cuatro décadas de trayectoria en teatro y televisión. Autores — Alexis Moreno Muñoz. Dramaturgo, director y fundador de Teatro La María.

Dramaturgo, director y fundador de Teatro La María. Ópera — Miguel Farías Vásquez. Compositor que ha estrenado nueve óperas, entre ellas El Cristo de Elqui. En 2026 debutó en el Lincoln Center de Nueva York como compositor y autor de la ópera de cámara Mirror, Mirror.

El premio se entrega desde 2022, conforme a la Ley 21.175. Las postulaciones se reciben mediante una convocatoria pública y el Consejo Nacional de Artes Escénicas elige a los ganadores.