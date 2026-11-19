Conocido en redes sociales como el “mejor abogado de Chile”, el profesional mantiene una fuerte presencia digital, marcada por la exhibición de ostentosos lujos, imágenes modificadas con inteligencia artificial y numerosas frases motivacionales. Además, cuenta con un estudio jurídico y una academia de coaching.

Entre trajes hechos a la medida, colleras de oro, autos de lujo y videos creados con inteligencia artificial, Ariel Wolfenson ha adquirido notoriedad en redes sociales por sus publicaciones donde ostenta su éxito profesional, según él, buscando “inspirar” a quienes lo siguen.

De acuerdo con su biografía, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales y cuenta con dos postgrados, además de un programa de formación en Harvard.

Estos títulos profesionales lo llevaron a autodesignarse como “el mejor abogado de Chile”, apodo que ha utilizado en su página web y con el que se ha vuelto conocido en plataformas como X.

“Las expresiones en que ha manifestado considerarse entre los mejores profesionales corresponden a una valoración personal y subjetiva de sus propias capacidades, y no a la afirmación de poseer un título oficial”, aclara su perfil.

Sin embargo, hoy se encuentra bajo la lupa tras ser expulsado de su propio gremio, el Colegio de Abogados, luego de una decisión unánime del Tribunal de Ética por el argumento de haber infringido gravemente el Código de Ética Profesional.

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Su propio estudio y “academia” de coaching integral

Wolfenson nació en Antofagasta y, según ha relatado en entrevistas que ha contestado en su propio sitio web, tiene raíces familiares de origen judío asquenazí.

En 2019 fundó el proyecto Wolfenson Abogados, un estudio jurídico independiente orientado a “desarrollar una práctica moderna que combinara litigación, resolución de controversias, negociación y asesoría jurídica integral”.

Además, cuenta en su plataforma, ha sido “reconocido internacionalmente en el área de la litigación civil y empresarial por revistas especializadas Estadounidenses y Europeas, tales como Best Lawyers, Leaders League, entre otros”.

Además, es fundador y profesor de la institución educativa privada Wolfenson Academy, una academia de coaching que ofrece cursos y eventos bajo el lema “elévate a un nuevo nivel”, con una estética y fundamentos similares a lo ofrecido por Sammis Reyes.

“Todo se trata de que puedas alcanzar tu mejor versión para luego entregarla al mundo, mediante el conocimiento y aplicación de los 5 pilares del éxito: estos son mente, cuerpo, relaciones interpersonales, espíritu y finanzas“, dice la página.

Luego que se diera a conocer su expulsión del Colegio de Abogados, hasta ahora, Ariel Wolfenson no ha emitido declaraciones en su sitio web ni en sus redes sociales.