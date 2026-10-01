Desvíos de tránsito por marcha este 1 de octubre en Santiago: Revisa el mapa

Carabineros comenzó los desvíos por la marcha de la Confech en Santiago. Revisa los cambios para locomoción colectiva y vehículos particulares.

Hace pocos minutos, Carabineros dio inicio a los desvíos de tránsito planificados por la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en Santiago.

La organización se moviliza tras el anuncio del Presupuesto 2027 hecho por el presidente José Antonio Kast en materia de educación, lo que ha generado una serie de cuestionamientos.





A raíz de lo anterior, se programaron diversos cortes y desvíos de tránsito, principalmente en la Alameda.

A continuación, revisa el detalle tanto para desvíos de locomoción colectiva como para vehículos particulares.

Desvíos de tránsito por marcha este 1 de octubre: Revisa el mapa

Locomoción colectiva:

Vehículos particulares: