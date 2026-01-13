 “Desde que me colocaron las extensiones comenzaron las…”: Los testimonios de clientas que denuncian a salón de belleza - Chilevisión
13/01/2026 18:55

“Desde que me colocaron las extensiones comenzaron las…”: Los testimonios de clientas que denuncian a salón de belleza

De acuerdo a lo informado por el Sernac, son 10 las personas que han presentado denuncias con el centro de estética, donde dos conversaron el programa Contigo En Directo de Chilevisión. 

Varias personas han denunciado a un salón de belleza en la comuna de Las Condes por graves consecuencias tras distintos procedimientos estéticos. 

En conversación con el programa Contigo En Directo, las denunciantes señalaron que sufrieron graves lesiones que van desde alopecia, hongos en el cabello, dermatitis y quemaduras. 

De acuerdo a lo informado por el Sernac, son 10 las clientas que han presentado denuncias con el centro de estética, donde dos conversaron el programa de Chilevisión. 

Testimonios de afectadas en salón de belleza en Las Condes

Francisca, una de las afectadas, afirmó que aparte de no quedar nada conforme con los resultados, el salón de belleza utilizó su imagen para promocionar los procedimientos en redes sociales, por lo cual muchas personas acuden al lugar al ver su video que ella no había autorizado para eso.

"Con el pasar de los días, con los lavados, me doy cuenta que no está bien hecho el proceso y ahí sale  la primera funa y la chica dice que llegó ahí por mí. Por eso les digo que bajen mi imagen de redes sociales, siendo que yo pagué el servicio y tampoco quedé conforme con los resultados", afirmó.

"Nunca ofrecieron disculpas, todo lo contrario, cuando le pedí que bajaran el video lo anclaron y respondían de manera irónica... Yo igual puse un recurso de protección y voy a demandar, quiero disculpas públicas y que la gente sepa a donde está yendo", agregó. 

Mientras que el caso de Pilar fue mucho peor, ya que fue diagnosticada con dermatitis. "Desde que me colocaron las extensiones comenzaron las picazones y luego vi las funas. Cuando me las retiré me di cuenta que tenía dañado mi cabello natural, quemado y muchas ronchas, el doctor me diagnosticó dermatitits por contacto, solicité que me devolvieran el dinero y no tuve una solución que me dejara conforme", señaló, razón por la cual también interpuso una denuncia. 

