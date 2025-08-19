La lista de ex convencionales que irán por la revancha en la carrera al Congreso - Chilevisión

Este martes se dieron a conocer los listados oficiales de candidatos al parlamento y en ellas destacan varios nombres ya conocidos.
La noche del lunes venció el plazo para la inscripción de candidaturas en el Servicio Electoral (Servel) para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo domingo 16 de noviembre de 2025.
En este contexto, se dieron a conocer las listas oficiales de candidatos de los pactos por el oficialismo y la oposición, en los cuales reaparecen varios nombres de los procesos constitucionales realizados entre 2021 y 2023.
De esta forma, figuras como la ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón por el oficialismo, o Ruth Hurtado por el Partido Republicano, buscarán disputar un cupo en el Congreso para el próximo periodo.
Ex convencionales candidatos al Congreso
Revisa el listado de ex convencionales constituyentes que irán como candidatos a diputados y senadores.
Unidad por Chile: PC, FA, PS, PPD, PR, PL y DC
- César Valenzuela (PS), por el distrito 9
- Constanza Schönhaut (FA), por el distrito 11
- Ignacio Achurra (FA), por el distrito 14.
- Hugo Gutiérrez (PC), por el distrito 4.
- Ericka Portilla (PC), por el distrito 4.
- Tatiana Urrutia (FA), por el distrito 8.
- Marcos Barraza (PC), por el distrito 8.
- Jaime Bassa (FA), por el distrito 7.
- Roberto Celedón (IND-FA), por el distrito 17.
- Beatriz Sánchez (FA), candidata a senadora por El Maule.
- Tomás Laibe (PS), candidato a senador por Aysén.
Verdes Regionalistas y Humanos: FRVS, Acción Humanista (AH), Alianza Verde Popular y el Partido Popular
- Tania Madriaga (AH) por el distrito 7.
- Alejandra Pérez (AH) por el distrito 9
- Giovanna Grandón, más conocida como "La Tía Pikachu" (IND-AH), por el distrito 12.
Chile Grande y Unido: Evópoli, RN, UDI, Demócratas
- Roberto Vega (RN), por el distrito 5. C
- Constanza Hube (UDI), por el distrito 11.
- Claudia Castro (IND-UDI), por el distrito 14.
- Ricardo Neumann (UDI), por el distrito 16.
- Luciano Silva (RN), por el distrito 20.
- Eduardo Cretton (UDI), por el distrito 22.
- Katerine Montealegre (UDI), por el distrito 26.
- Geoconda Navarrete (EVO), por el distrito 27.
- Patricia Labra (IND-UDI), candidata a senadora por El Maule.
Cambio por Chile: Republicanos, Partido Social Cristiano (PSC)y Partido Nacional Libertario (PNL)
- Pollyana Rivera (Republicano), por el distrito 1.
- Ruth Hurtado (Republicano), candidata a senadora por La Araucanía.
- Álvaro Jofré (PNL), por el distrito 2.