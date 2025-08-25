Desbordes reveló suspensión de rectora del Instituto Nacional tras golpiza de estudiantes a alumno - Chilevisión

El jefe comunal aseguró que la medida es de carácter "preventivo" para mantener la objetividad en la investigación de los hechos, los cuales ocurrieron hace unas semanas en una de las salas del recinto.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), comunicó la suspensión de la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, luego de una agresión que protagonizó un grupo de estudiantes de cuarto medio contra otro de tercero medio, al interior de una sala del recinto.

Aunque el altercado es indagado por el Ministerio Público, la administración de Desbordes llevará a cabo un sumario administrativo a través de la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago.

“Se determinó por el fiscal la suspensión de la rectora, pero aún no puedo anticipar responsabilidades ni tampoco apuntar con el dedo a nadie en particular”, informó el jefe comunal en conversación con Radio BíoBío.

Estos hechos, de "carácter gravísimo" según el alcalde, ocurrieron hace unas semanas y, aseguró al medio antes citado, que fueron consecuencia de una funa organizada por alumnos de cuarto medio contra la víctima, por temas personales.

“Un grupo de estudiantes de cuarto medio ingresó, entiendo, a una sala y golpeó, dejando con lesiones graves, a un estudiante de tercer año medio”, especificó.

El edil agregó que el establecimiento tuvo conocimiento de las amenazas y que el sumario será de carácter preventivo. La remuneración de la rectora Vega se mantendrá de manera íntegra.