Delito sostiene el crimen organizado: ¿Cómo funciona el lavado de dinero en Chile?

Expertos analizaron cómo funciona este delito en Chile y cuáles son sus etapas para poder inmiscuirse en el sistema financiero.

El lavado de dinero es uno de los delitos que sostiene el crimen organizado, muchas veces como la columna vertebral de su negocio, pues les permite además expandirse.

Sin esto, bandas como el Tren de Aragua no podrían financiarse ni extender su alcance.

Después de la Operación Tokio, analizamos con expertos cómo funciona este delito en Chile y cuáles son sus etapas para poder inmiscuirse en el sistema financiero, como en este caso, y también qué está fallando en nuestro país para poder detectarlo a tiempo.

Según expertos en Chile, el lavado de activos suele desarrollarse en tres etapas. La primera consiste en introducir el dinero al sistema financiero, luego moverlo a través de múltiples cuentas, sociedades o transacciones para dificultar su rastreo y trazabilidad, y finalmente reinsertarlo en la economía formal mediante inversiones, propiedades, vehículos o negocios aparentemente legítimos.