Muerte de Francisco Albornoz: La diferencia en datos claves entre Fiscalía y PDI - Chilevisión

Este miércoles, Rossana Folli, fiscal de la Fiscalía de Ñuñoa - Providencia, se desmarcó rápidamente de las declaraciones de la PDI, que afirmó que habían tres detenidos y que no existían lesiones externas en el cuerpo de la víctima.

Este miércoles, el Tribunal de Garantía acogió la solicitud del Ministerio Público de ampliar la detención de Christian González, primer detenido por la muerte de Francisco Albornoz.

En la audiencia se decidió ampliar por tres días más la detención del médico ecuatoriano Christian González Morales, por falta de diligencias claves, por lo que finalmente será formalizado el próximo sábado.

Cabe señalar que tras la declaración a Fiscalía de González, la Policía de Investigaciones encontró un cuerpo en la región de O'Higgins, donde luego se confirmó que correspondía al joven que estaba desaparecido desde el pasado 23 de mayo.

Declaraciones cruzadas entre Fiscalía y la PDI

Tras la confirmación de que el hallazgo correspondía al joven farmacéutico, hubo confusión y dudas tras la información contrapuesta entre la Fiscalía y la PDI.

Lo primero fue porque desde el Ministerio Público siempre se dijo que solo había un detenido (Christian González Morales), mientras que en una pauta junto al presidente Gabriel Boric, el director de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, aseguró que habían tres personas detenidas, todos chilenos.

Además, tras las primeras pericias en el sitio del suceso, el subprefecto Juan Reyes Gutiérrez, jefe de la BH Rancagua, señaló que el cuerpo del joven no presentaba lesiones externas atribuibles a terceros.

De estas declaraciones se desmarcó rápidamente Rossana Folli, fiscal de la Fiscalía de Ñuñoa - Providencia, quien al ser consultada por la información de la PDI advirtió: "No me puedo hacer cargo, no escuché las declaraciones de la PDI, no puedo referirme a eso".

Tras esta serie de hechos, cerca de las 19:00 horas la Fiscalía Oriente informó la detención de un segundo involucrado, quien pasará a ocntrol de detención este jueves.