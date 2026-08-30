Deberá usar tobillera electrónica: Germán Naranjo dejará la prisión tras fallo a favor en Brasil

El chileno, acusado de racismo tras lanzar insultos de esta índole contra tripulantes de cabina durante un vuelo, se mantendrá con arraigo en Sao Paulo durante un año.

Tras un fallo judicial a favor, Germán Naranjo dejará la prisión preventiva que cumple en la cárcel de Guarulhos en Brasil y permanecerá con una tobillera electrónica.

El chileno de 51 años fue detenido el pasado mayo luego de lanzar insultos racistas a tripulantes de cabina, durante un vuelo que despegó del país sudamericano.

La Fiscalía le imputó los delitos de injuria racial, amenazas a policías, poner a tripulación en riesgo y resistencia al arresto, por los que arriesga hasta 14 años de cárcel.

Pese a su salida del recinto penitenciario, Naranjo no volverá a Chile, sino se mantendrá con arraigo en Sao Paulo a lo largo de un año, en un departamento que arrendó él mismo.

“Concedo la solicitud de la defensa y sustituyo la detención preventiva con las siguientes medidas cautelares. Queda con prohibición de salir del país, con retención continua de su pasaporte “, comunicó la jueza brasileña Fabiana Alves.

Germán Naranjo dejará la prisión preventiva tras fallo judicial

Ex Ante tuvo acceso al fallo que da cuenta de la modificación de las medidas cautelares sujetas al ejecutivo chileno.

De acuerdo al medio, el motivo detrás del cambio estaría relacionado con el comprobante de arriendo del inmueble en el que pasará los próximos meses Naranjo.

“La duración del contrato, un año, indica que el acusado tiene la intención de permanecer en el país para responder a los cargos“, explicó. “Se trata de una vivienda de alto nivel y confortable, por lo tanto refuerza la confianza en que será su residencia permanente”.