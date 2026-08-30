Ataque armado deja un muerto y un herido en riesgo vital en La Florida

El hecho ocurrió la tarde del sábado en la comuna de La Florida, donde actualmente la Fiscalía ECOH y la PDI investigan el crimen.

Durante la tarde del sábado, se registró un ataque armado en la comuna de La Florida, que terminó con una persona muerta y otra en riesgo vital.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 13:30 horas, en las inmediaciones del pasaje Las Prímulas con Los Azahares, donde dos personas recibieron impactos balísticos y una de ellas falleció en el lugar.

Ambas posteriormente fueron trasladadas al Hospital de La Florida, donde la segunda víctima permanece en riesgo vital, debido a la gravedad de sus lesiones.





La fiscal Arlin Flores informó que “la investigación se encuentra en una etapa inicial, por lo tanto nos encontramos barajando distintas hipótesis”.

De este modo, la Fiscalía ECOH quedó a cargo de las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) también trabaja en el lugar.