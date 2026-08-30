Temblor hoy 30 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 30 de agosto se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 30 de agosto en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.2

3.2 Hora: 06:45 horas

06:45 horas Epicentro: 100 km al Noroeste de Parque Fray Jorge, región de Coquimbo

100 km al Noroeste de Parque Fray Jorge, región de Coquimbo Profundidad: 15 km

Magnitud: 4.9

4.9 Hora: 01:19 horas

01:19 horas Epicentro: 11 km al Suroeste de Tocopilla, región de Antofagasta

11 km al Suroeste de Tocopilla, región de Antofagasta Profundidad: 75 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?