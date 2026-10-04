Criteria: Presidente Kast llega al 60% de desaprobación tras nueva alza

En el sondeo de esta semana se consultó por el Escudo de las Américas y la adherencia de Chile en este plan estadounidense.

Este domingo, en una nueva Encuesta Criteria, se reveló que el Gobierno de José Antonio Kast tuvo la caída de 1 punto porcentual en su aprobación, en comparación a las cifras del pasado 27 de septiembre, llegando al 30%.

Respecto a la desaprobación del Mandatario, el 60% (+2 puntos) de encuestados expresó que desaprueba la forma en que ha manejado el Gobierno los últimos meses. Por su parte, el 10% restante declaró “no sé”.

Adherencia de Chile al Escudo de las Américas

Durante el sondeo también se consultó: “¿Has escuchado o leído sobre la adhesión del gobierno de Chile a la iniciativa Escudo de las Américas que lidera el presidente Donald Trump para combatir al crimen organizado?”..

En comparación a la encuesta anterior, el 75% (+8 puntos) dijo conocer este plan, mientras que el 25% restante votó por la opción “no”.

Sobre este mismo tema es que se consultó qué tan de acuerdo o en desacuerdo están las personas, a lo que el 47% (+5 puntos) dijo estar “muy en desacuerdo/ en desacuerdo”.

Por el contrario, la cantidad de gente que está “muy de acuerdo/de acuerdo” disminuyó a un 31%, 6 puntos menos que en la semana anterior.