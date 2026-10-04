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Criteria: Presidente Kast llega al 60% de desaprobación tras nueva alza

En el sondeo de esta semana se consultó por el Escudo de las Américas y la adherencia de Chile en este plan estadounidense.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Este domingo, en una nueva Encuesta Criteria, se reveló que el Gobierno de José Antonio Kast tuvo la caída de 1 punto porcentual en su aprobación, en comparación a las cifras del pasado 27 de septiembre, llegando al 30%.

Respecto a la desaprobación del Mandatario, el 60% (+2 puntos) de encuestados expresó que desaprueba la forma en que ha manejado el Gobierno los últimos meses. Por su parte, el 10% restante declaró “no sé”.

Adherencia de Chile al Escudo de las Américas

Durante el sondeo también se consultó: “¿Has escuchado o leído sobre la adhesión del gobierno de Chile a la iniciativa Escudo de las Américas que lidera el presidente Donald Trump para combatir al crimen organizado?”..

En comparación a la encuesta anterior, el 75% (+8 puntos) dijo conocer este plan, mientras que el 25% restante votó por la opción “no”.

Sobre este mismo tema es que se consultó qué tan de acuerdo o en desacuerdo están las personas, a lo que el 47% (+5 puntos) dijo estar “muy en desacuerdo/ en desacuerdo”.

Por el contrario, la cantidad de gente que está “muy de acuerdo/de acuerdo” disminuyó a un 31%, 6 puntos menos que en la semana anterior.

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