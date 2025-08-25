 Crimen de ingeniero: Alcalde de Curacaví hace mea culpa tras cuestionamientos por su actuar en detención - Chilevisión
25/08/2025 12:34

Crimen de ingeniero: Alcalde de Curacaví hace mea culpa tras cuestionamientos por su actuar en detención

Uno de los detenidos se entregó voluntariamente ante Carabineros, pero antes estuvo reunido con el alcalde Christian Hernández, hecho que no cayó nada bien en el Gobierno ni en Fiscalía.

Cinco son los detenidos por el crimen del ingeniero Michael Peñaloza, quien murió tras ser atropellado con su propio auto durante un robo en su casa en Curacaví.

Uno de los detenidos se entregó voluntariamente ante Carabineros, pero antes se reunió con el alcalde Christian Hernández.

Hecho fue criticado desde el Gobierno, el Ministerio Público y cuestionado por la familia de la víctima. Además, la PDI lidera la investigación y no Carabineros, por lo que también se acusa al edil de entorpecer las diligencias. 

Alcalde hace mea culpa tras ola de críticas

Por la mañana de este lunes, el alcalde de Curacaví entregó un punto de prensa e hizo un mea culpa por toda la situación, donde incluso tuvo que bajar un video de las redes sociales luego de la detención del primer sujeto.

"Yo asistí a una casa de una vecina de la comuna donde había un problema familiar y llegué ahí sin tener conciencia que me iba a encontrar a uno de los sospechosos", partió declarando. 

"Lamento lo que se generó… El video no era apropiado y no contribuyó, por eso se bajó", agregó Henríquez. 

El alcalde también manifestó que no había desconfianza en la investigación, pero sí ansiedad por parte del municipio de poder avanzar en el caso. 

Por último, la autoridad manifestó: "Si en alguna medida, una intervención nuestra entorpece la investigación, no tengo problemas en reconocer eso, y estamos atentos para no volver a cometer una acción como aquella". 

