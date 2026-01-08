 Corte de luz afecta al sector oriente de Santiago en medio de fuertes ráfagas de viento - Chilevisión
08/01/2026 20:36

Corte de luz afecta al sector oriente de Santiago en medio de fuertes ráfagas de viento

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó en su último reporte que serían al menos 11 mil los clientes afectados por la interrupción del suministro.

Publicado por CHV Noticias

Al menos 11 mil clientes se mantienen sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana, siendo las comunas de Las Condes y Vitacura las más afectadas por la interrupción.

De acuerdo con el último reporte entregado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en la primera serían cerca de 7.600 clientes, mientras que en la segunda poco más de 2.000.

Vale recordar que Senapred había emitido alerta temprana preventiva para varias comunas de la región ante la probabilidad de tormentas eléctricas, lluvias intermitentes y fuertes ráfagas de viento durante este jueves y parte del viernes.

En desarrollo...

