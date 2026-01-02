 Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos presentada contra exfiscal Manuel Guerra - Chilevisión
Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos presentada contra exfiscal Manuel Guerra
02/01/2026 17:18

Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos presentada contra exfiscal Manuel Guerra

La Fiscalía busca imputar al otrora persecutor, en una eventual formalización, por los delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes se confirmó que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos en contra del ex fiscla Manuel Guerra.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que "tras analizar los antecedentes presentados por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota (...) acogió de manera unánime la querella de capítulos interpuesta contra el ex fiscal regional de la fiscalía regional metropolitana oriente".

En la misma línea, sostuvieron que "la Corte consideró que se cumplen con todos los requisitos para acceder al antejuicio en contra del expersecutor".

"Por lo que se puede dar inicio al procedimiento correspondiente y habilitar su eventual formalización por delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa", añaden

Es por lo anterior que señalan que "con este fallo, la Fiscalía de Arica queda a la espera de que se cumplan los plazos establecidos para una eventual apelación de la defensa, o, de no existir, solicitar fecha para una audiencia de formalización en la que se imputarán cargos criminales al señor Manuel Guerra Fuenzalida".

El otrora persecutor aparece como uno de los nombres que habrían intercambiado información sobre algunas mediáticas causas con el abogado Luis Hermosilla, quien está bajo arresto domiciliario en el marco de la investigación del caso Audio.

