Corte acoge desafuero de Catalina Pérez: Queda suspendida del cargo y podrá recibir cautelares - Chilevisión

La diputada ex militante del Frente Amplio no podrá emitir votos ni opiniones en el hemiciclo de la Cámara. Eso sí, continuará recibiendo la totalidad de su dieta parlamentaria.

Este lunes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió aprobar el desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), luego de una solicitud de parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

Con esto, el Ministerio Público podrá imputarla como autora de tres cargos por fraude al fisco, a raíz de unos contratos firmados en 2022 entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta por $426 millones.

El caso quedó al descubierto en junio de 2023, cuando el medio TimeLine reveló millonarios acuerdos entre la fundación que era representada legalmente por su pareja, Daniel Andrade, y la Seremi de Vivienda, que era dirigida por Carlos Contreras, su ex jefe de gabinete.

Los montos por los tres convenios fueron traspasados directamente a la cuenta de la organización por unos trabajos de infraestructura en unos campamentos de la región, aún cuando la ONG no contaba con experiencia y trayectoria en estas tareas.

Hasta hoy, Perez sostiene que no tuvo injerencia en dichos acuerdos. “Jamás he faltado a la probidad, nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie, no he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen mis principios", declaró en 2023.

En el marco de la filtración de unos chats con Andrade, apuntó en CNN Chile que hay conversaciones "posteriores a la suscripción a los convenios que son horribles", y que muchas surgieron "en una búsqueda desesperada por proteger a alguien que estaba en una polémica".

AHORA: Corte de Apelaciones de Antofagasta acoge solicitud de desafuero de diputada Catalina Pérez Salinas. pic.twitter.com/k3bT4b2qpp — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 10, 2025

El futuro de Pérez: suspendida del cargo y podría recibir cautelares

“Ningún diputado o senador (…) puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante", dice el Artículo 61 de la Constitución. Ahora, esta situación podría cambiar para la diputada Pérez luego de la determinación del máximo tribunal.

La Biblioteca Nacional del Congreso Nacional establece que "si un parlamentario es desaforado queda suspendido de su cargo y sujeto al juez competente como cualquier otro ciudadano".

VER MÁS DE CATALINA PÉREZ

De esta forma, la ex Frente Amplio no podrá emitir votos ni opiniones en el hemiciclo de la Cámara, razón por la cual tendrán que ser reajustados los quórums para compensar su ausencia en el Congreso. Eso sí, continuará recibiendo la totalidad de su dieta parlamentaria.

Y no solo eso pues, además de cesar sus funciones en el hemiciclo, la parlamentaria podría ser formalizada y también podrían dictarse medidas cautelares en su contra. De todas maneras, la defensa de Pérez aún apelar a la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.