Contraloría: 164 funcionarios trabajaron en contacto directo con menores pese a inhabilidad absoluta - Chilevisión

06/01/2026 16:29

Contraloría: 164 funcionarios trabajaron en contacto directo con menores pese a inhabilidad absoluta

Según indicaron desde el órgano contralor, se trata personas cuyas funciones "implican una relación directa y habitual con niños, niñas o adolescentes".

Publicado por CHV Noticias

Este martes, la Contraloría General de la República (CGR) informó que durante el periodo 2025 se identificaron 35 personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad desempeñando funciones en instituciones públicas con trato directo con menores de edad.

Según indicaron, se trata personas cuyas funciones "implican una relación directa y habitual con niños, niñas o adolescentes incumpliendo la normativa vigente y comprometiendo la protección de derechos fundamentales".

Entre las instituciones que incumplieron la normativa se encuentran municipalidades, SLEP, corporaciones y hospitales.

164 casos desde 2020

Contraloría señaló además que entre 2020 y agosto de 2025, se detectaron otros 164 casos de personas inhabilitadas para trabajar con menores que ejercieron o ejercen "cargos con contacto directo y habitual con estos".

 La normativa establece inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores.

Ante esto, al momento de contratar a personas que tendrán trato directo con NNA, las instituciones deben verificar mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones.

Ante estos antecedentes, la CGR indicó que instruyeron a las entidades involucradas "dar inmediato cumplimiento a la normativa".

Instituciones con incumplimientos en el 2025

