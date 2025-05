Conmoción en Temuco: Profesora fue denunciada por presunto ofrecimiento sexual a alumno de 17 años - Chilevisión

Según acusó el adolescente, lo habrían contactado vía Instagram. El hecho está siendo investigado por Fiscalía como un caso de "acoso sexual en lugares públicos o de libre acceso al público".

Consternación en la comunidad escolar de Temuco ha ocasionado la denuncia de estudiante de 17 años, quien acusó que una profesora del establecimiento lo contactó por redes sociales y le hizo un ofrecimiento de índole sexual.

Según constató Carabineros de la región de La Araucanía, el director del colegio Colegio George Chaytor denunció el hecho a la institución policial, luego de haber sido alertado de la situación por el alumno.

Debido a esto, el Ministerio Público inició una investigación bajo la figura de “acoso sexual en lugares públicos o de libre acceso al público” y se encuentra indagando los antecedentes del caso.

La denuncia del estudiante

Según señaló Carabineros, el adolescente reveló que “fue contactado por Instagram por un desconocido, quien le dijo que una tercera persona le había pedido que se comunicara con él”.

Luego de esto, una tercera persona le escribió, esta vez desde la cuenta de Instagram de una profesora del establecimiento, y “le preguntó si estaba interesado en participar en un trío”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Si bien la denuncia fue acogida, desde la institución policial señalaron que la docente de 26 años no fue detenida, debido a que no existía flagrancia.



De igual manera, señalaron que la investigación del hecho quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Salas, y buscará determinar si lo ocurrido constituye o no un delito.

En cuanto las medidas del establecimiento, el medio local AraucaniaDiario consignó que el colegio habría desvinculado a la profesora tras enterarse de la denuncia del estudiante. El establecimiento educacional no se ha pronunciado oficialmente de momento.