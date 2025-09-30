 Conmoción en Río Bueno por sujeto que colgó y mató al perro de su vecina por ataque a ovejas - Chilevisión
Minuto a minuto
Abogadas dieron revelación clave: Sospechoso habría confesado que Julia Chuñil fue quemada “Estamos en riesgo”: El desesperado pedido de ayuda de madre tras agresiones de su hijo con TEA en Quilpué Encontró mensajes de terceros y enloqueció: Sujeto estranguló a su pareja embarazada en Arica tras revisar su teléfono Conmoción en Río Bueno por sujeto que colgó y mató al perro de su vecina por ataque a ovejas Amplían detención de madre acusada de doble parricidio en Chiguayante
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/09/2025 16:01

Conmoción en Río Bueno por sujeto que colgó y mató al perro de su vecina por ataque a ovejas

El imputado quedó con firma quincenal y arraigo nacional, donde además se fijó en 60 días el plazo de la investigación.

La Fiscalía de la región de Los Ríos informó que un hombre de 50 años fue detenido en flagrancia por Carabineros de la Comisaría de Río Bueno y puesto de inmediato a disposición del Juzgado de Garantía de Los Ríos por maltrato animal con resultado de muerte. 

Se informó que los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre, cuando el imputado se percató de que el perro de su vecina, de raza pastor alemán, había matado a sus ovejas. Ante eso, decidió colgar al animal de un árbol, lo que le causó la muerte. 

"En este caso, la Fiscalía le imputó el delito contenido en el artículo 291 bis, inciso tercero, del Código Penal", indicó el Ministerio Público. 

Tras esto, el acusado quedó con firma quincenal y arraigo nacional, donde además se fijó en 60 días el plazo de la investigación.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores podrán aumentar su pensión sin postular hasta en $98 mil: Revisa los requisitos

Lo último

Lo más visto

Son 9 páginas: La carta que habría dejado mujer acusada de matar a sus dos hijos en Chiguayante

La mujer fue detenida el domingo y este martes inició su formalización por el delito de parricidio a sus hijos de 35 y 39 años. En Contigo en la Mañana revelaron nuevos antecedentes.

30/09/2025

“Hace peligrar tu vida”: Millaray Viera compartió inquietante reflexión tras diagnóstico médico

La animadora de televisión dio a conocer hace unas semanas que padece de hipertiroidismo. Dentro de los síntomas se incluyen pérdida de peso, intolerancia al calor, nerviosismo y latidos cardíacos rápidos.

30/09/2025

Adultos mayores podrán aumentar su pensión sin postular hasta en $98 mil: Revisa los requisitos

La ayuda estatal forma parte de la Reforma de Pensiones. Su objetivo es reconocer los años de cotización de las personas que ya están pensionadas (o lo estarán) y que tienen al menos 65 años de edad.

30/09/2025

“Es una persona que...”: Actriz que besó a Kaminski rompió el silencio sobre el animador

Javiera Victoria es una actriz e influencer de 28 años y luego de semanas de especulaciones decidió hablar por primera vez tras ser vista en una discoteque besando al comunicador.

30/09/2025