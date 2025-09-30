Conmoción en Río Bueno por sujeto que colgó y mató al perro de su vecina por ataque a ovejas - Chilevisión

El imputado quedó con firma quincenal y arraigo nacional, donde además se fijó en 60 días el plazo de la investigación.

La Fiscalía de la región de Los Ríos informó que un hombre de 50 años fue detenido en flagrancia por Carabineros de la Comisaría de Río Bueno y puesto de inmediato a disposición del Juzgado de Garantía de Los Ríos por maltrato animal con resultado de muerte.

Se informó que los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre, cuando el imputado se percató de que el perro de su vecina, de raza pastor alemán, había matado a sus ovejas. Ante eso, decidió colgar al animal de un árbol, lo que le causó la muerte.

"En este caso, la Fiscalía le imputó el delito contenido en el artículo 291 bis, inciso tercero, del Código Penal", indicó el Ministerio Público.

Tras esto, el acusado quedó con firma quincenal y arraigo nacional, donde además se fijó en 60 días el plazo de la investigación.