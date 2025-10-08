 Conductor ebrio que provocó accidente con cuatro víctimas fatales quedó en prisión preventiva - Chilevisión
Minuto a minuto
“Te sedaban y te llevaban a otro lugar”: Paciente de clínica estética clausurada relató modus operandi Motel de Quintero debe pagar $40 millones a joven que fue mordido por tres perros cuando abandonaba el recinto Conductor ebrio que provocó accidente con cuatro víctimas fatales quedó en prisión preventiva Caso Mauricio Ortega: Las claves del informe de Gendarmería en contra de liberar al agresor de Nabila Rifo Pdte. Boric anunció reforma para desplegar a las FF.AA. en las fronteras por decreto supremo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/10/2025 17:03

Conductor ebrio que provocó accidente con cuatro víctimas fatales quedó en prisión preventiva

Tras la audiencia de formalización, el abogado del conductor señaló que había falta de información para confirmar que su cliente estaba en estado de ebriedad.

Publicado por CHV Noticias

En prisión preventiva quedó el conductor que provocó un choque ebrio y que dejó cuatro muertos y una persona herida en Villa Alemana, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo pasado, cuando un vehículo sufrió un desperfecto y perdió el control, chocando con la barrera de contención en el kilómetro 89 de la autopista troncal sur en dirección de Villa Alemana a Viña del Mar.

En el lugar, se encontraba una ambulancia que se detuvo a prestar ayuda, momento en que un tercer vehículo, el cual era manejado por un hombre bajo los efectos del alcohol desató la targegia.

Este no se percató de la emergencia ni del vehículo detenido y colisionó por detrás en primer lugar a la ambulancia y luego al auto afectado, causando la muerte de cuatro personas que estaban en el lugar junto a la persona afectada en el primer accidente. 

Defensa de conductor pone en duda estado de ebriedad

Tras la audiencia de formalización, el abogado del conductor de 30 años entregó detalles de los antecedentes que se han recogido en la investigación, y apuntó a falta de información. 

“No están todos los elementos para entender que mi representado se encontraba en estado de ebriedad”, sostuvo. 

Entre los argumentos que entregó, señaló que en la carpeta de investigación solo existe una foto del intoxilyzer, alcoholímetro utilizado por Carabineros para determinar el grado de alcohol en la sangre.

“Para poder dar por acreditado la ingesta de alcohol tiene que imprimirse el documento que emite este mismo aparato, donde se indica la fecha y la hora”, aseguró el abogado. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores pueden aumentar su pensión: Revisa el único requisito para recibir casi $100 mil extra

Lo último

Lo más visto

“Vaya locura...”: Popular youtuber español quedó impactado con Tiny Desk de 31 Minutos

ShaunTrack, un reconocido youtuber y músico español que acostumbra a reaccionar a artistas de todo el mundo, se mostró sorprendido tras escuchar por primera vez a la banda de títeres nacional.

08/10/2025

Captaron pelea antes de su muerte: Revelan último registro de joven madre hallada en casa de su pareja

Paola Flores fue hallada sin vida en la casa de su conviviente a fines de septiembre. Familiares y organizaciones feministas dudan de la versión de su pareja, quien atribuyó el deceso a una supuesta sobredosis.

08/10/2025

Mane Swett reaparece tras duro revés por su hijo: Belén Soto le envió emotivo mensaje de apoyo

La actriz compartió un emotivo mensaje escrito por sus fans, luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a la custodia de su hijo.

08/10/2025

“Nos enorgullece”: U. de Chile felicitó a “exalumno” Juan Pablo Sopa por el Tiny Desk de 31 Minutos

Juan Pablo Sopa es el nombre del títere, abogado de profesión, que saltó al estrellato internacional gracias a su participación en la emblemática sesión de música en vivo. Su propia "casa de estudios" lo reconoció.

08/10/2025