Conductor ebrio que provocó accidente con cuatro víctimas fatales quedó en prisión preventiva - Chilevisión

En prisión preventiva quedó el conductor que provocó un choque ebrio y que dejó cuatro muertos y una persona herida en Villa Alemana, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo pasado, cuando un vehículo sufrió un desperfecto y perdió el control, chocando con la barrera de contención en el kilómetro 89 de la autopista troncal sur en dirección de Villa Alemana a Viña del Mar.

En el lugar, se encontraba una ambulancia que se detuvo a prestar ayuda, momento en que un tercer vehículo, el cual era manejado por un hombre bajo los efectos del alcohol desató la targegia.

Este no se percató de la emergencia ni del vehículo detenido y colisionó por detrás en primer lugar a la ambulancia y luego al auto afectado, causando la muerte de cuatro personas que estaban en el lugar junto a la persona afectada en el primer accidente.

Defensa de conductor pone en duda estado de ebriedad

Tras la audiencia de formalización, el abogado del conductor de 30 años entregó detalles de los antecedentes que se han recogido en la investigación, y apuntó a falta de información.

“No están todos los elementos para entender que mi representado se encontraba en estado de ebriedad”, sostuvo.

Entre los argumentos que entregó, señaló que en la carpeta de investigación solo existe una foto del intoxilyzer, alcoholímetro utilizado por Carabineros para determinar el grado de alcohol en la sangre.

“Para poder dar por acreditado la ingesta de alcohol tiene que imprimirse el documento que emite este mismo aparato, donde se indica la fecha y la hora”, aseguró el abogado.