Conductor ebrio impactó a Lucas Nervi y su familia en la ciudad de Osorno - Chilevisión

El medallista panamericano Lucas Nervi informó este jueves 18 de septiembre que él y sus padres fueron víctimas de un accidente de tránsito.
Según relató en sus redes sociales, el hecho fue provocado por un conductor que manejaba en estado de ebriedad.
"Cuídense, si toman no manejen"
El deportista comenzó señalando a través de Instagram: “Cuídense familia, uno puede estar perfecto, pero nunca sabe las otras personas”.
“Fui a buscar a mis viejos a Osorno que viajaron desde Santiago, llegando a la casa nos chocó un loco copeteado y si no fuese por la buena reacción de mi viejo no la contábamos”, relató.
"Cuídense, si toman no manejen y quítenle las llaves a los que cachen que van a manejar", finalizó.
El incidente no dejó consecuencias fatales.