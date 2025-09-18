 Conductor ebrio impactó a Lucas Nervi y su familia en la ciudad de Osorno - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Lluvia en Fiestas Patrias? Así se preparan los fonderos ante el pronóstico del tiempo Conductor ebrio impactó a Lucas Nervi y su familia en la ciudad de Osorno Tras terremoto 7.8 en Rusia: SHOA descartó tsunami en las costas de Chile FOTOS | Estos son algunos de los nombres más chistosos y creativos de las fondas Primer balance Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó un muerto y 42 detenidos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/09/2025 20:06

Conductor ebrio impactó a Lucas Nervi y su familia en la ciudad de Osorno

El deportista denunció la situación a través de sus redes sociales, por otro lado, el incidente no dejó consecuencias fatales.

Publicado por Gabriela Valdés

El medallista panamericano Lucas Nervi informó este jueves 18 de septiembre que él y sus padres fueron víctimas de un accidente de tránsito.

Según relató en sus redes sociales, el hecho fue provocado por un conductor que manejaba en estado de ebriedad.

"Cuídense, si toman no manejen"

El deportista comenzó señalando a través de Instagram: “Cuídense familia, uno puede estar perfecto, pero nunca sabe las otras personas”.

“Fui a buscar a mis viejos a Osorno que viajaron desde Santiago, llegando a la casa nos chocó un loco copeteado y si no fuese por la buena reacción de mi viejo no la contábamos”, relató.

"Cuídense, si toman no manejen y quítenle las llaves a los que cachen que van a manejar", finalizó.

El incidente no dejó consecuencias fatales.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

“Se fue amenazando”: Reportan complejo momento laboral de Kel Calderón

La situación llega tras una serie de polémicas en las que Kel se ha visto envuelta, como una disputa con su hermano, Nano Calderón, en abril de este año.

18/09/2025

“Es una niña”: Madre venezolana defendió a su hija tras críticas por baile de Fiestas Patrias

La pequeña había realizado un baile típico venezolano durante el acto de Fiestas Patrias del colegio donde estudia y aunque su madre explicó que fue una decisión de la directiva, los internautas llenaron la publicación de críticas.

18/09/2025

Lluvias en Fiestas Patrias 2025: Regiones con precipitaciones el 18 y 19 de septiembre

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión,  adelantó que las regiones que se verán afectadas por precipitaciones en Fiestas Patrias son las de: Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana.

18/09/2025

Paty Maldonado celebró su cumpleaños y su hija compartió fotos inéditas de la fiesta

La panelista celebró su cumpleaños junto a su familia y seres queridos, donde incluso se pudo ver a Raquel Argandoña junto a Félix Ureta.

18/09/2025