Conductor ebrio impactó a Lucas Nervi y su familia en la ciudad de Osorno - Chilevisión

El medallista panamericano Lucas Nervi informó este jueves 18 de septiembre que él y sus padres fueron víctimas de un accidente de tránsito.

Según relató en sus redes sociales, el hecho fue provocado por un conductor que manejaba en estado de ebriedad.

" Cuídense, si toman no manejen"

El deportista comenzó señalando a través de Instagram: “Cuídense familia, uno puede estar perfecto, pero nunca sabe las otras personas”.

“Fui a buscar a mis viejos a Osorno que viajaron desde Santiago, llegando a la casa nos chocó un loco copeteado y si no fuese por la buena reacción de mi viejo no la contábamos”, relató.

"Cuídense, si toman no manejen y quítenle las llaves a los que cachen que van a manejar", finalizó.

El incidente no dejó consecuencias fatales.