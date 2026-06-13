Condenan hombre que abusó por tres años de menor de edad en Concepción: Tenía hijos de la misma edad que la víctima

De acuerdo al fallo judicial, el hombre ostentaba su “jerarquía” e influencia en el mundo musical para acercarse y ser una figura “de apoyo” con la víctima, lo que aprovechó para abusar de ella por años.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó este viernes a un hombre acusado de abusar sexualmente de una alumna menor de edad, de manera reiterada, durante tres años.

El declarado culpable, de iniciales I.O.C.M., deberá cumplir 7 años de presidio, además, quedará con penas especiales que durarán hasta 10 años posterior a su sentencia en el recinto penal.

Qué se sabe sobre el caso de abuso en Concepción

Según detalló el Poder Judicial, el acusado realizó reiteradamente acciones de carácter sexual contra esta alumna mayor de 14 años y menor de 18, entre marzo del 2014 y noviembre del 2017, las cuales empezaron siendo tocamientos hasta finalmente llegar a la violación.





De acuerdo al fallo, abusando de la dependencia emocional de la menor hacia él y presentándose como una figura de apoyo hacia ella mientras sus padres se estaban separando y una familiar fallecía de cáncer, el hombre llegó incluso a abusar de ella en una oficina del Conservatorio de Música Laurencia Contreras.

“Se debe considerar que en el presente caso la dependencia comienza a configurarse sobre la base de una profunda asimetría existente entre el acusado y la víctima”, se expresó en la resolución del caso, detallando que tenían más de 30 años de diferencia, asimismo, deja constancia que el hombre es casado y tiene dos hijos de edades similares a las de la propia víctima.

Ademas, el declarado culpable habría usado “la jerarquía e influencia en el mundo musical que ostentaba” para acercarse paulatinamente a la víctima.





“El imputado se erigió a sí mismo como una figura adulta de apoyo y contención en la vida de la niña, generando un vínculo cada vez más estrecho que anuló su capacidad de resistencia y sentó las bases para el posterior sometimiento de su voluntad en la esfera sexual”, se indicó en la resolución.

Entre las medidas extras que se le dieron al condenado, una vez cumpla su condena, son: