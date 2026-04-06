Aunque en un inicio se pensó que el exconvencional había sido víctima de un secuestro, ha surgido evidencia que apuntaría a posible autoagresión. CHV Noticias comparó la letra de los escritos de su cuerpo con la de los carteles que mostraba en el estallido social.

Rodrigo Rojas Vade declaró durante este lunes en la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de la investigación tras ser encontrado inconsciente en la Ruta 78, el pasado 11 de marzo.

El exconvencional llegó en compañía de su madre hasta las dependencias policiales y prestó declaración entre las 10:30 y 14 horas.

Rojas Vade fue hallado con las manos y pies amarrados, golpes en la cara y resto del cuerpo, rociado con diluyente y presentaba rayados con consignas políticas en sus brazos como “viva Kast” y “no + zurdos”.





Tras lo ocurrido el hecho se investigó como un delito de secuestro, pero también se contemplan otras líneas investigativas como una posible autoagresión dado que no se han encontrado rastros de intervención de terceros.

Comparación de letras de Rojas Vade

Un reportaje de CHV Noticias cotejó el tipo de letra que fue encontrada en los escritos que estaban en el cuerpo de Rodrigo Rojas Vade y se comparó con la letra de los carteles que él escribió y mostró durante las protestas del estallido social.

“Aquí hay botones de tinta cuando inicia, aquí cuando cambia de dirección. Nos fijamos acá arriba, estamos viendo que también ocurre lo mismo“, declaró Janira Acuña, perito del Colegio de Criminalistas.

En relación a la comparación con los carteles que el exconvencional escribió sobre su falso cáncer, la profesional señaló que encontró similitudes con respecto a algunas letras.

“Esta línea recta que está en una inclinación, lo mido y tenemos 62.5 de inclinación. Si yo tomo esta, que fue en otra época, en otra circunstancia, años de diferencia, tenemos que es la misma inclinación”, explicó.

“Cuando uno escribe, cuando uno hace su firma, su rúbrica, también tiene su patrón de escritura“, indicó la experta.

En la misma línea, añadió que “cuando uno hace un peritaje, empieza a buscar ese patrón de escritura, que son únicos, que son únicos, igual que una huella. Nosotros también tenemos nuestra escritura única e irrepetible“.