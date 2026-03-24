Desregulaciones, malos tratos y rayados en las paredes: Relatan días de Rojas Vade durante su internación hospitalaria

El exconvencional fue trasladado al Hospital de Melipilla debido a una evolución clínica favorable.

Rodrigo Rojas Vade habría atravesado complejos días durante su hospitalización en el Hospital San Juan de Dios, tras ser encontrado maniatado, inconsciente y con rayados en sus brazos el pasado 11 de marzo.

El exconvencional fue trasladado este martes hacia el Hospital de Melipilla, tras haber tenido una evolución favorable en cuanto a su estado clínico.





Los detalles de la hospitalización de Rodrigo Rojas Vade

Sin embargo, este martes, EMOL dio a conocer que durante su estadía en el Hospital San Juan de Dios, Rojas Vade habría presentado un “comportamiento ‘errático’, con gritos, desregulaciones, malos tratos con el personal y desórdenes”.

En esa misma línea, aseguraron que el exconvencional habría realizado rayados en las paredes vinculados al mundo espiritual, además de dibujar mosaicos.

Rojas Vade fue encontrado el pasado 11 de marzo cerca de su automóvil con lesiones en la cabeza, rayados en sus brazos con alusión a temas políticos y sus manos amarradas.

Inicialmente, se investigó como un secuestro; sin embargo, un peritaje grafológico indica similitudes entre los rayados y su letra, por lo que también se baraja la arista del autoataque.