“Como las primeras comidas de la Violeta”: Pdte. Boric enterneció las redes junto a su hija en Año Nuevo - Chilevisión

01/01/2026 18:20

“Como las primeras comidas de la Violeta”: Pdte. Boric enterneció las redes junto a su hija en Año Nuevo

El mandatario utilizó sus redes sociales para enviar un saludo de Año Nuevo y dar la bienvenida al 2026 acompañado de su familia.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este jueves, el presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para entregar un saludo familiar de Año Nuevo y dar la bienvenida al 2026.

Si bien el mandatario realizó una cadena nacional la noche del 31 de diciembre, esta vez hizo lo propio desde su cuenta de Instagram acompañado de tiernas postales junto a su hija Violeta y su pareja, la deportista Paula Carrasco.

La publicación del jefe de Estado generó una amplia repercusión, donde miles de seguidores reaccionaron con mensajes de afecto y esperanza para el año entrante. 

Los deseos del Pdte. Boric y su familia para el 2026 

En su publicación, el presidente habló en nombre de "los Boric Carrasco" para desear que "el 2026 esté lleno de curiosidad, sorpresas y cosas exquisitas".

"Como las primeras comidas de la Violeta", agregó, sumando una fotografía junto a ella con la cara llena de comida. 

Finalmente, el mandatario utilizó el espacio para agradecer a sus seguidores por "tanto cariño". 

Revisa la publicación a continuación. 

