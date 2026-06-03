Codelco anuncia a Jorge Gómez como su nuevo presidente ejecutivo

De acuerdo con la minera, el ingeniero civil cuenta con 30 años de experiencia en diferentes partes de la industria. Revisa aquí quién es Jorge Gómez.

Este miércoles la empresa Codelco anunció quién será nuevo presidente ejecutivo tras la renuncia de Rubén Alvarado Vigar, quien se mantenía en el cargo desde el año 2023.

Ahora, el puesto estará al mando de Jorge Gómez Díaz , quien asumirá el cargo el próximo 13 de julio. Mientras tanto, se llevará a cabo una transición entre ambos.

“Es uno de los ejecutivos más reconocidos y respetados de la minería chilena”, destacó el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine.

Gómez Díaz presentó su renuncia el 30 de junio a la presidencia ejecutiva de Collahuasi, en medio de las especulaciones sobre los nombres que asumirían cargos clave en la estatal.

Quién es el nuevo Presidente Ejecutivo de Codelco

Según señaló la empresa minera, Jorge Gómez es un ingeniero civil en Minas de la Universidad de Atacama, que cuenta con más de 30 años de trayectoria en la industria minera.





Entre su listado de experiencia se encuentran los 14 años que fue presidente ejecutivo de Collahuasi. De acuerdo con la minera, en este periodo “posicionó a la compañía entre las operaciones mineras más relevantes, eficientes y seguras de la industria”.

Cabe recalcar que Gómez ya había trabajado junto a Codelco, aunque como vicepresidente de Operaciones Centro-Sur, cargo desde el que estuvo a cargo de las divisiones Andina, El Teniente, Ventanas y Salvador.

Asimismo, se desempeñó como vicepresidente de Operaciones de Antofagasta Minerals entre los años 2006 y 2010, gerente general y gerente de Operaciones de Minera Los Pelambres desde 1997 a 2006, además de ocupar diversos cargos en Compañía Minera Mantos de Oro.

Su trayectoria también destaca su presidencia en el Consejo Minero desde 2018 a 2022 y director de Sonami durante dos períodos. Además, el recién pasado 2025 recibió el reconocimiento Ejecutivo del Año, otorgado por EY Chile y El Mercurio.