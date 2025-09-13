 “Chile hace honor a su himno patrio”: Informan arribo de 68 personas desde la Franja de Gaza - Chilevisión
"Chile hace honor a su himno patrio": Informan arribo de 68 personas desde la Franja de Gaza
13/09/2025 14:56

“Chile hace honor a su himno patrio”: Informan arribo de 68 personas desde la Franja de Gaza

A través de redes sociales, el presidente Gabriel Boric valoró el operativo y alertó que la vida de quienes llegaron a territorio nacional "corría peligro ante el genocidio en curso".

Este sábado, el Gobierno informó que “un total de 68 ciudadanas y ciudadanos palestinos, entre ellos 36 niños, niñas y adolescentes, arribaron a Chile tras ser evacuados desde la Franja de Gaza”.

El anuncio se da en medio de la grave crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa ese territorio, bajo el asedio de Israel. Solo el viernes, al menos 47 personas murieron en Gaza, incluidos cinco civiles que esperaban la entrega de alimentos, según el balance diario del Ministerio de Sanidad difundido este sábado.

A través  de un comunicado, desde la Cancillería indicaron que quienes llegan a Chile son personas con "vínculos estrechos en Chile".

"Esta acción se enmarca en el firme compromiso de nuestro país con el derecho internacional humanitario y fue posible gracias a un esfuerzo coordinado por el Gobierno que contó con la colaboración de diversas organizaciones internacionales", detallaron.

"Chile hace honor a su himno patrio"

A través de redes sociales, el presidente Gabriel Boric valoró el operativo y alertó que la vida de quienes llegaron a territorio nacional "corría peligro ante el genocidio en curso".

En ese contexto, destacó que "Chile hace honor a su himno patrio", en alusión a la estrofa "o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión". 

egún indicó Cancillería, a su llegada a Chile se activó la red de protección del Estado, en el marco de las obligaciones internacionales y legales que Chile ha contraído.

Sobre su estadía en el país, no se entregarán más detalles por resguardo al derecho a la privacidad de las familias.

