“Tendría que vivir 130 años”: Caszely expuso reclamo con Isapre por cobros indebidos y forma de pago - Chilevisión

16/01/2026 09:47

“Tendría que vivir 130 años”: Caszely expuso reclamo con Isapre por cobros indebidos y forma de pago

La leyenda deportiva e ídolo de Colo Colo contó en su cuenta de Instagram una situación que vivió tras recibir una carta de parte de una aseguradora de salud.

Publicado por CHV Noticias

El exfutbolista y uno de los máximos ídolos deportivos del país, Carlos Caszely, usó sus redes sociales para expresar su insatisfacción con el mecanismo por el que su Isapre optó por devolver unos cobros indebidos.

A través de Instagram, la leyenda del fútbol chileno compartió una notificación que recibió de su aseguradora, donde desde la entidad reconocieron una deuda por cobros indebidos realizados durante años.

Si bien la Isapre Banmedica informó una deuda que asciende a $1.700.000, lo que generó su reacción en la plataforma fue la forma en que le restituirán el dinero.

"La sorpresa llegó al momento de discutir la forma en que me la devolverían, cuotas mensuales de $2.200 que se completarían en 64 años!! o sea tendría que vivir hasta los 130 años para ver restituido un patrimonio que me pertenece", expuso.

En el post, Caszely también manifestó que "si un afiliado se retrasa un solo día en sus compromisos financieros, las sanciones y cargos son inmediatos".

“No obstante, cuando la institución debe devolver capital cobrado en exceso, propone plazos que exceden la expectativa de vida promedio. ​¿Qué opinan sobre esto? Me parece una situación tragicómica que probablemente afecta a miles de personas más”, concluyó.

Ley corta de Isapres

El caso expuesto por ex crack de Colo Colo estaría en el marco de la Ley Corta de Isapres, que estableció 3 formas de devolución de los montos que fueron cobrados en exceso durante los últimos años, según lo establecido por la ley y que fueron respaldados por un fallo de la Corte Suprema.

Las aseguradoras pueden optar entre tres mecanismos:

  • Cuotas que pueden extenderse hasta 13 años
  • Una única cuota con descuento, acordada directamente con el afiliado
  • La entrega de un bono de deuda transable en el mercado financiero

Si la Isapre opta por devolverlo en cuotas mensuales, hay 3 tramos etáreos para ello:

  • Los menores de 65 años, hasta 13 años
  • Los mayores de 65 años y menores de 80 años en hasta 5 años
  • Para los mayores de 80 años, en hasta 2 años
