Caso licencias médicas: Marcos Barraza renuncia como asesor del Ministerio del Trabajo - Chilevisión

Este lunes Marcos Barraza anunció su renuncia al cargo de asesor para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, luego de verse involucrado en la polémica por el uso irregular de licencias médicas que está siendo investigado por Contraloría.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el ex ministro de Desarrollo Social y Familia acusó a la oposición y a la Municipalidad de Santiago de encabezar una "campaña de desprestigio" en su contra y reiteró que las acusaciones son falsas.

Marcos Barraza renunció como asesor del Ministerio del Trabajo

"Quiero ser extremadamente claro, la acusación es totalmente falsa. No es interpretable, no es relativa, es 100% falsa. No se trata de mi versión, ni de mi forma de ver los hechos, es falsa", señaló Barraza.

En esa misma línea, aseguró que dicha "campaña de desprestigio" es "injusta" y "rebuscadamente mal intencionada". Además hizo hincapié en que transparentó toda la información para probar que no hay irregularidades.

"Pese a que los antecedentes están ahí para que cualquiera pueda corroborarlos, la operación de desprestigio a mi honra ya está en marcha. Entiendo que así operan los poderes fácticos en nuestro país, construyendo mentiras. No soy el primero y evidentemente tampoco seré el último", señaló Barraza.

Finalmente, además de su renuncia, el ex asesor del Ministerio del Trabajo aseguró que está evaluando interponer acciones legales contra quienes "buscan afectar mi honra y han filtrado esta situación a sabiendas de la falsedad de los hechos".

