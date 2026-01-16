Caso Hugo Larrosa: Empresario condenado por abusos a trabajador habría huido del país tras fallo legal - Chilevisión

"Con este rechazo de la Corte Suprema ahora se debe cumplir la sentencia, lo que para la víctima es una especie de cierre por todas las atrocidades cometidas por parte de Larossa, quien ahora tiene que pagar para dar cumplimiento a lo establecido", partió declarando López, quien manifestó que en un primer momento el fallo indicaba el pago de $40 millones y tras su apelación este monto ascendió a los 100.
Cuando al abogado se le preguntó ¿qué tan determinantes fueron las pruebas para llegar a la resolución final? López indicó que "generalmente en los casos de abuso no existen pruebas más allá de los testimonios y peritajes psicológicos, pero acá habían 27 videos que fue determinantes, los cuales fueron grabados por el mismo Larrosa, quien los compartía con otras personas en reuniones y otras juntas".
López agregó que peritos del Servicio Médico Legal atendieron a la víctima y fueron claves, ya que tras los peritajes psiquiátricos ellos declararon como testigos.
También agregó que Larrosa nunca aceptó el abuso y siempre afirmó que todo se trataba de una "jugarreta" y "siempre con consentimiento".
"Se puso una medida precautoria sobre sus bienes desde la fecha en que fue condenado… Él transfirió sus bienes y se fue de Chile, todo para burlar el pago. Estamos buscando esas ventas que hizo de sus bienes para que se rematen y con ese monto saldar la deuda de indemnización interpuesta por la justicia", cerró el abogado.