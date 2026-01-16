Caso Hugo Larrosa: Empresario condenado por abusos a trabajador habría huido del país tras fallo legal - Chilevisión

CHV Noticias conversó Juan Pablo López, abogado de la víctima, y quien mantiene una medida precautoria sobre los bienes de Larrosa para lograr efectuar el pago determinado por la justicia.

En un fallo unánime, la Primera Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por la defensa del empresario argentino Hugo Larrosa.

Por lo cual Larrosa deberá pagar una indemnización de $2.164.761 por concepto de lucro cesante y $100.000.000 por daño moral, a un trabajador que sometió a maltrato y abuso sexuales entre 2012 y 2015 en la comuna de Colina.

"Se declara inadmisible el recurso de casación en la forma, y se rechaza el recurso de casación en el fondo, deducidos por el abogado Carlos Orrego Tobar, en representación de la parte demandada, contra la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago", se indicó.

Sin embargo, Larrosa no estaría en el país y todos sus bienes fueron traspasados a terceros, razón por la cual ahora viene otro proceso por parte de la defensa del trabajador, la cual lidera el abogado Juan Pablo López y quien conversó con CHV Noticias.

Defensa de trabajador mantiene una medida precautoria sobre bienes de Larrosa