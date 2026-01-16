 Caso Hugo Larrosa: Empresario condenado por abusos a trabajador habría huido del país tras fallo legal - Chilevisión
16/01/2026 19:52

Caso Hugo Larrosa: Empresario condenado por abusos a trabajador habría huido del país tras fallo legal

CHV Noticias conversó Juan Pablo López, abogado de la víctima, y quien mantiene una medida precautoria sobre los bienes de Larrosa para lograr efectuar el pago determinado por la justicia.

Publicado por Gonzalo Querol

En un fallo unánime, la Primera Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por la defensa del empresario argentino Hugo Larrosa.

Por lo cual Larrosa deberá pagar una indemnización de $2.164.761 por concepto de lucro cesante y $100.000.000 por daño moral, a un trabajador que sometió a maltrato y abuso sexuales entre 2012 y 2015 en la comuna de Colina.

"Se declara inadmisible el recurso de casación en la forma, y se rechaza el recurso de casación en el fondo, deducidos por el abogado Carlos Orrego Tobar, en representación de la parte demandada, contra la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago", se indicó. 

Sin embargo, Larrosa no estaría en el país y todos sus bienes fueron traspasados a terceros, razón por la cual ahora viene otro proceso por parte de la defensa del trabajador, la cual lidera el abogado Juan Pablo López y quien conversó con CHV Noticias. 

Defensa de trabajador mantiene una medida precautoria sobre bienes de Larrosa

"Con este rechazo de la Corte Suprema ahora se debe cumplir la sentencia, lo que para la víctima es una especie de cierre por todas las atrocidades cometidas por parte de Larossa, quien ahora tiene que pagar para dar cumplimiento a lo establecido", partió declarando López, quien manifestó que en un primer momento el fallo indicaba el pago de $40 millones y tras su apelación este monto ascendió a los 100. 

Cuando al abogado se le preguntó ¿qué tan determinantes fueron las pruebas para llegar a la resolución final? López indicó que "generalmente en los casos de abuso no existen pruebas más allá de los testimonios y peritajes psicológicos, pero acá habían 27 videos que fue determinantes, los cuales fueron grabados por el mismo Larrosa, quien los compartía con otras personas en reuniones y otras juntas". 

López agregó que peritos del Servicio Médico Legal atendieron a la víctima y fueron claves, ya que tras los peritajes psiquiátricos ellos declararon como testigos. 

También agregó que Larrosa nunca aceptó el abuso y siempre afirmó que todo se trataba de una "jugarreta" y "siempre con consentimiento". 

Pese a la sentencia firme, Larrosa no se encontraría actualmente en Chile y habría traspasado la totalidad de sus bienes a terceros, lo que abrió un nuevo proceso judicial impulsado por la defensa del trabajador.

"Se puso una medida precautoria sobre sus bienes desde la fecha en que fue condenado… Él transfirió sus bienes y se fue de Chile, todo para burlar el pago. Estamos buscando esas ventas que hizo de sus bienes para que se rematen y con ese monto saldar la deuda de indemnización interpuesta por la justicia", cerró el abogado. 

