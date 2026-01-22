 Gobierno alerta: 379 abusadores, violadores y homicidas podrían dejar la cárcel con proyecto de ley - Chilevisión
Gobierno alerta: 379 abusadores, violadores y homicidas podrían dejar la cárcel con proyecto de ley
22/01/2026 11:02

Gobierno alerta: 379 abusadores, violadores y homicidas podrían dejar la cárcel con proyecto de ley

Se trata de una iniciativa que plantea situaciones específicas para aquellos que hayan sido condenados a penas privativas de libertad en caso de edad avanzada o enfermedad terminal.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El Senado inició el primer debate para discutir un proyecto de ley que propone que ciertas personas condenadas a cárcel puedan cumplir la pena en sus casas, en reclusión domiciliaria total.

El proyecto fue presentado por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel.

En el inicio de discusión en el Congreso, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó el rechazo del Gobierno y señaló lo que considera “falencias técnicas y jurídicas” en el texto.

En esa línea, advirtió que podría entrar en conflicto con tratados internacionales y permitir que condenados por delitos graves cumplan penas en sus casas.

¿Quiénes se podrían ver beneficiados?

Según alertó el ministro, este proyecto liberaría de la cárcel a 370 personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

Asimismo, serían excarcelados 365 condenados por delitos comunes. Mientras que abusadores sexuales, violadores y homicidas que podrían cumplir pena en sus domicilios suman 379 en total. En detalle:

  • 155 por delitos de violación
  • 192 por abuso sexual
  • 27 por homicidio
  • 5 por parricidio

¿En qué casos se podría optar al beneficio?

Según el proyecto presentado por la actual oposición, las personas condenadas a penas privativas de libertad que podrían cumplir las penas en sus casas son quienes tengan:

  • Enfermedad grave o terminal
  • Discapacidad o condiciones que hagan la permanencia en prisión indignas
  • Edad avanzada, utilizando criterios combinados de edad y tiempo ya cumplido de pena

Sobre la edad, en hombres sería a partir de los 70 años y en mujeres a partir de los 65, siempre que la suma de su edad más los años ya cumplidos en prisión alcance los 80 años

