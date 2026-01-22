Gobierno alerta: 379 abusadores, violadores y homicidas podrían dejar la cárcel con proyecto de ley - Chilevisión

Se trata de una iniciativa que plantea situaciones específicas para aquellos que hayan sido condenados a penas privativas de libertad en caso de edad avanzada o enfermedad terminal.
El Senado inició el primer debate para discutir un proyecto de ley que propone que ciertas personas condenadas a cárcel puedan cumplir la pena en sus casas, en reclusión domiciliaria total.
El proyecto fue presentado por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel.
En el inicio de discusión en el Congreso, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó el rechazo del Gobierno y señaló lo que considera “falencias técnicas y jurídicas” en el texto.
En esa línea, advirtió que podría entrar en conflicto con tratados internacionales y permitir que condenados por delitos graves cumplan penas en sus casas.
Según alertó el ministro, este proyecto liberaría de la cárcel a 370 personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
Asimismo, serían excarcelados 365 condenados por delitos comunes. Mientras que abusadores sexuales, violadores y homicidas que podrían cumplir pena en sus domicilios suman 379 en total. En detalle:
Según el proyecto presentado por la actual oposición, las personas condenadas a penas privativas de libertad que podrían cumplir las penas en sus casas son quienes tengan:
Sobre la edad, en hombres sería a partir de los 70 años y en mujeres a partir de los 65, siempre que la suma de su edad más los años ya cumplidos en prisión alcance los 80 años